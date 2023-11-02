"Не навреди" - извечный принцип Гиппократа актуален и в эпоху высоких технологий. Когда на кону стоит здоровье и жизнь человека, то внедрение инноваций происходит крайне осторожно. Каждое новое открытие сопровождают сотни исследований, тысячи тестов. Тем не менее, ежегодно появляются новые технологии, которые помогают врачам принимать лучшие решения в терапии, качественно диагностировать заболевания на ранних стадиях, а пациентам жить более красочной и динамичной жизнью даже с серьезными патологиями.

Эксперты в сфере науки и медицины представили лучшие инновации в медицине за последние несколько лет, которые ежедневно меняют жизнь миллионов людей на планете. Чем сегодня может гордиться современная медицина?

РНК-вакцины: технология нового поколения

Один из самых новых методов вакцинации, при котором используется фрагмент РНК вместо ослабленного вируса или бактерии. Примером такой вакцины является РНК-вакцина от COVID-19. Эксперты считают технологию рентабельной и простой в производстве. Ученые применили такую же технологию, разрабатывая новые препараты от вируса Зика и рака. Клинические испытания раковой вакцины уже проводятся в странах Европы, Азии и в США. По прогнозам ученых, в скором времени у пациентов будет доступ к новым лекарствам от различных видов рака. Одно из главных преимуществ технологии РНК-вакцин в том, что она позволяет относительно быстро разработать и внедрить препараты против различных заболеваний.

ПСМА-таргетная терапия рака предстательной железы

Рак простаты - один из наиболее распространенных видов рака среди мужчин. Ежегодно врачи диагностируют его около 1,5 миллионам пациентов. Раннее выявление опухоли, определение стадии заболевания и рецидивов играют решающую роль в дальнейшем лечении заболевания. Простатический специфический мембранный антиген (ПСМА) - это белок, который в больших количествах обнаруживается в злокачественных клетках предстательной железы. За последние 5 лет ученые провели большое количество исследований, в которых использовали этот маркер в диагностике и лечении рака. Он позволяют гораздо точнее традиционных методов визуализации обнаруживать опухоли на всех стадиях заболевания, включая метастатическую.

Инъекции инклизирана: новый метод снижения холестерина

Высокий уровень холестерина в крови является одной из основных причин развития сердечно-сосудистых заболеваний. В 2019 году FDA одобрил применение инклизирана для лечения гиперлипидемии с повышенным уровнем холестерина. Инклизиран - это инъекционный препарат, который блокирует действие белка PCSK9. Данный тип белка выводится клетками печени и повышает уровень холестерина в крови. В отличие от статинов, препарат вводят дважды в год, что обеспечивает эффективное и устойчивое снижение уровня холестерина.

Инновационный препарат для лечения сахарного диабета 2 типа

Пациентов с сахарным диабетом 2-го типа с каждым годом становится все больше, что связывают с питанием, экологией и малоподвижным образом жизни. К примеру, в США каждый десятый человек страдает диабетом. Один из последних методов лечения является еженедельная инъекция глюкозозависимых пептидов GLP-1 и GIP, которые регулируют уровень сахара в крови. Рецепторы GLP-1 и GIP, которые вводятся под кожу, заставляют поджелудочную железу вырабатывать инсулин и блокировать гормон глюкагон, ограничивая скачки сахара в крови после еды. Препарат также замедляет пищеварение, помогает людям дольше оставаться сытыми и меньше есть, способствует снижению веса.

Прогрессивное лечение послеродовой депрессии

Большинство случаев послеродовой депрессии - не диагностированы, - уверены эксперты. По мнению врачей, распространенность заболевания в два раза выше, чем показывает текущая статистика. Консультирование и прием антидепрессантов - основной метод лечения женщин этим диагнозом, но не всегда эти методы дают ожидаемую эффективность. Именно поэтому в 2019 году FDA одобрило внутривенное инфузионное лечение специально для терапии послеродовой депрессии. Терапия длится 60 часов и предполагает применение нейростероидов для контроля реакции мозга на стресс.

Первый препарат для лечения гипертрофической кардиомиопатии

Гипертрофическая кардиомиопатия - это заболевание сердца, которое характеризуется утолщением мышц органа. Пациенты с этим диагнозом страдают от одышки, аритмии и болей в груди. Стандартным лечением заболевания была симптоматическая комбинированная терапия – сочетание бета-блокаторов, антиаритмических препаратов и других лекарств, облегчающих симптомы. В особо опасных случаях пациентам может потребоваться хирургическое вмешательство. В 2022 году появился новый вариант лечения с помощью препарата Мавакамтен, который показал лучшую эффективность лечения заболевания на протяжении многих лет. Препарат воздействует на причину самого заболевания, уменьшая аномальные мышечные сокращения, вызванные генетическими мутациями. Это устраняет симптомы, улучшает физическое и социальное качество жизни пациента, при этом не имеет побочных эффектов.

Негормональные методы лечения приливов в период менопаузы

Более 50% женщин в период менопаузы испытывают приливы, которые могут сохраняться в среднем семь лет. Гормональная терапия эффективна и безопасна при правильном использовании, но рекомендована не каждой женщине. Ученые разработали новый негормональный препарат - антагонист NK3R, который нарушает сигнальный путь в мозге, отвечающий за приливы. В клинических испытаниях эти препараты показали такую же эффективность, как и гормоны.

Имплантат, позволяющий пациентам с параличом стоять на ногах

Команда ученых Швейцарского федерального технологического института создала межпозвонковый имплантат, который помогает передавать электрический импульс между поврежденными нервными путями. Такая стимуляция переучивает поврежденные нервные сети спинного мозга принимать и интерпретировать сигналы, поступающие из головного мозга. Это позволяет пациентам даже с полным параличом частично восстановить чувствительность и подвижность нижних конечностей. Первые пациенты, которым пересадили устройство, уже в первый день смогли ходить на беговой дорожке, хоть и с помощью ремней безопасности, которые выдерживали большую часть веса их тела. Ни один другой метод реабилитации, существовавший ранее, не давал таких быстрых результатов. FDA присвоило этому изобретению статус "прорывного устройства". Имплантат также применяют для реабилитации пациентов после травм позвоночника.

Искусственный интеллект для раннего выявления сепсиса

Сепсис является основной причиной госпитализации и смертности во всем мире. Поскольку септический шок имеет очень высокий уровень смертности, его ранняя диагностика имеет решающее значение. Ученые разработали новый инструмент - искусственный интеллект, который помогает быстро обнаружить опасную патологию. Выявление пациентов с высоким риском сепсиса может помочь облегчить терапию и в разы улучшить ее эффективность.

Прогнозная аналитика и гипертония

Гипертонию часто называют "тихим убийцей", поскольку она не проявляет никаких симптомов, но увеличивает риск серьезных проблем со здоровьем, включая болезни сердца, сердечную недостаточность и инсульт. Многие люди даже не подозревают, что у них гипертония, пока не сталкиваются с проблемами со здоровьем. Используя искусственный интеллект, врачи могут лучше выбирать более эффективные лекарства для улучшения контроля над гипертонией. ИИ также позволяет ученым прогнозировать сердечно-сосудистые заболевания и вмешиваться до их возникновения. Прогнозная аналитика может стать ключом к предотвращению гипертонии и многих других заболеваний.

Новый препарат для пациентов с БАС

Боковой амиотрофический склероз - это дегенеративное заболевание нервной системы, которое приводит к атрофии мышц. Физиотерапия и медикаментозная терапия являются стандартным лечением БАС для контроля симптомов. В 2022 году впервые за пять лет FDA одобрило новый препарат Реливрио для лечения этого заболевания. Лекарство эффективно замедляет прогрессирование заболевания. Данные ранних испытаний показывают, что препарат особенно полезен на ранних стадиях БАС. Пациенты, принимающие Реливрио, дольше сохраняют работоспособность и независимость.

Сегодня индустрия здравоохранения уже не та, что была всего пять лет назад. Появление новых технологий, препаратов, искусственного интеллекта, специальных гаджетов значительно изменили и улучшили медицинскую отрасль, позволяя врачам более эффективно диагностировать и лечить трудноизлечимые заболевания. Индустрия здравоохранения каждый день делает шаги к еще большей эффективности, и, по мнению экспертов, в ближайшем будущем медицина может справится с самыми опасными заболеваниями, которые пока что считаются неизлечимыми.