Ученые назвали 2 лучших растительных средства от диабета

Несмотря на скептическое отношение ученых на народные методы лечения диабета, индийские исследователи доказали эффективность яблочного уксуса и пажитника для снижения уровня глюкозы и гликированного гемоглобина в крови. Они провели обзор 44 клинических исследований с 3000 участниками, в которых использовались шесть растительных компонентов: яблочный уксус, корица, куркумин, семена пажитника, имбирь и шафран. Несмотря на обоснованные аргументы индийских ученых, их британские коллеги выразили свои опасения по поводу нового обзора.

Эффективны ли натуропатические средства при диабете 2-го типа

Как выявили ученые, все шесть натуральных продуктов, включая яблочный уксус, семена пажитника, куркуму и корицу, снижают уровень глюкозы в крови натощак по сравнению с контрольными группами в клинических исследованиях. При этом авторы обнаружили, что из всех средств яблочный уксус является наиболее эффективным для снижения уровня сахара в крови.

Обзор также показал: яблочный уксус и семена пажитника способствуют снижению уровня гликированного гемоглобина, однако не влияют на уровень инсулина.

Исследователи надеются, что обзор поможет медикам и людям с диабетом 2-го типа понять эффективность растительных средств и рассмотреть возможность их применения в комплексной терапии.

"Некоторые люди используют куркумин, другие - имбирь, третьи - яблочный уксус, но неясно, что лучше", - говорит один из авторов обзора, доктор философии, доцент Индийского института медицинских наук Шив Мудгал.

Доктор Мудгал с коллегами проанализировали 44 рандомизированных клинических исследования с более чем 3000 участниками, чтобы выяснить эффективность растительных средств при диабете 2-го типа.

"Мы подумали, что было бы неплохо получить некоторое представление об этих растительных компонентах, а также о том, как они работают и как конкурируют между собой", - делится доктор медицинских наук, доцент кафедры фармакологии Индийского института медицинских наук Субодх Кумар.

Какие растительные средства предлагают британские ученые?

Согласно обзору, яблочный уксус прошел три клинических испытания, которые подтверждают эффективность продукта в снижении уровня глюкозы и гликированного гемоглобина в крови. А семена пажитника - четыре исследования, подтверждающих похожие результаты. Однако авторы обзора подчеркивают: большинство исследований проводились в течение небольшого периода времени.

Это означает, что долгосрочные эффекты использования этих растительных средств для лечения диабета 2-го типа остаются неясными. Эксперты также считают ограничением то, что в обзор были включены лишь 6 растительных лекарственных средств.

По мнению доктора философии и клинического преподавателя общей практики Мерлина Уиллкокса, который не принимал участия в обзоре, ограниченное число продуктов, включенных в обзор, является недостатком. "Это означает, что они упустили из виду потенциально эффективные вещества", - считает исследователь.

Уиллкокс является соавтором обзора растительных лекарственных средств для контроля гликемии при диабете 2-го типа. Поэтому исследователь удивлен, что яблочный уксус оказался на первом месте в данном анализе.

Согласно обзору британского ученого, среди 18 средств на растительной основе, гель из листьев алоэ вера, волокна подорожника и семена пажитника оказались наиболее эффективными в снижении уровня глюкозы и гликированного гемоглобина в крови.

"Нужно рассматривать эффективность каждого отдельного растительного средства, ведь дело не только в самом растении, но и сочетаниях и принимаемых дозах. Все это имеет значение", - аргументирует Уиллкокс.

Чем могут быть опасны лекарственные травы?

Согласно исследованиям 2014 года, на которые ссылаются авторы обзора, в США до 3,6 миллиона человек используют растительные препараты для лечения диабета 2-го типа. Есть немало стран, в которых эта цифра намного выше:

Почти две трети пациентов с диабетом в Индии и Саудовской Аравии используют растительные средства для облегчения симптомов диабета, и около половины населения с сахарным диабетом из Соединенного Королевства используют лекарственные травы.

Эксперты предупреждают о рисках и побочных эффектах, которые могут возникнуть после использования лекарственных трав в комплексе с традиционными методами лечения.

"Я предупреждаю своих пациентов о рисках, связанных с использованием пищевых добавок и трав, поскольку сейчас нет качественных данных, которые бы демонстрировали эффективность и безопасность эти средств", - делится доктор медицинских наук, клинический доцент медицины Кэтрин Сондерс.

По мнению Уиллкокса, пациенты часто получают информацию о растительных препаратах из недостоверных источников, поскольку многие из них боятся обсуждать с врачом о возможности лечения с помощью лекарственных трав.

"Они думают, что врач отнесется к ним отрицательно или пренебрежительно", - говорит Уиллкокс. "Таким образом, пациенты получают информацию от семьи и друзей или из Интернета, который не всегда является надежным и научно обоснованным источником информации".

Если вы решились употреблять яблочный уксус для поддержания уровня сахара в крови, эксперты рекомендуют разводить 1-2 столовые ложки продукта в стакане воды. Подкисленный напиток следует пить натощак перед едой или перед сном. По мнению исследователей, так он оказывает наибольшее влияние на снижение уровня сахара в крови. Яблочный уксус нельзя употреблять неразбавленным. Но прежде чем экспериментировать с растительными средствами, эксперты рекомендуют обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом.