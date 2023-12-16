В Китае снова эпидемия? Новые данные о детской пневмонии

Загадочная детская пневмония охватила несколько регионов Китая, что привело к переполнению больниц в детских отделениях, - об этом сообщают все авторитетные СМИ мира, ссылаясь на отчет ProMED и Международное общество по инфекционным заболеваниям ISID. Учитывая такую огласку в СМИ, Всемирная организация здравоохранения запросила у Китая подробные данные о всплеске ОРВИ и пневмонии. Эксперты уже прокомментировали ситуацию, предупредив о возможных рисках. Чего ожидать и стоит ли волноваться?

Сезонные грипп и ОРВИ или вспышка детской пневмонии?

Данные о новой вспышке пневмонии у детей в северном Китае стало известно из отчета ProMED, который отслеживает вспышки инфекционных заболеваний по всему миру. Учитывая эти подробности, Всемирная организация здравоохранения запросила у Китая более информацию о всплеске респираторных заболеваний у детей, в том числе пневмонии, поскольку все педиатрические медицинские центры по всей стране заполнены пациентами.

Экспертов в первую очередь интересовал вопрос: действительно ли в стране наблюдаются очаги пневмонии или речь идет о сезонных ОРВИ. В своем недавнем докладе ВОЗ сообщила: всплеск некоторых респираторных инфекций произошел в преддверии первой зимы в Китае после ослабления строгих ограничений, связанных с Covid-19, и, похоже, это особенно повлияло на детей.

"До конца неясно, сложившаяся ситуация связана с общим ростом респираторных инфекций, о которых ранее сообщали китайские власти, или с отдельными новыми событиями", - заявили в ВОЗ.

Рост инфекций микоплазмы и детская пневмония

До данным издания Time, локальные китайские СМИ сообщают о росте случаев пневмонии, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae среди детей дошкольного и младшего школьного возраста. Микроб, как правило, вызывает легкую простуду у детей старшего возраста и взрослых с сильной иммунной системой. У детей младшего возраста может развиваться пневмония, симптомы которой сохраняются неделями.

Данные Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний также показали: уровень заболеваемости гриппом в октябре неуклонно растет. Даже несмотря на то, что показатели Covid продолжают снижаться после небольшого пика, который наблюдался летом.

В пекинской больнице Чаоян, которая считается ведущим китайском медицинском центре по лечению респираторных заболеваний, уровень заражения микоплазмой среди детей вырос до 40% по сравнению с всего лишь 6% среди взрослых, - заявил заместитель декана больницы Тонг Чжаохуэй. Эксперт также предупредил, что микоплазма имеет тенденцию вызывать крупные вспышки каждые 3-7 лет.

Национальная комиссия здравоохранения Китая расширяет возможности местных клиник для выявления и лечения сезонных инфекций, поскольку большинство ведущих больниц уже переполнены, - сообщают китайские СМИ, ссылаясь на орган здравоохранения.

В Китае действует многоуровневая система здравоохранения, в которой основными поставщиками медицинских услуг являются общественные клиники. Тем не менее многие пациенты обращаются за помощью в частные больницы и медицинские центры в крупных городах, поскольку в этих учреждениях не требуется направление.

Спасут ли маски?

В оживленных местах, транспорте и супермаркетах Китая большинство людей придерживается масочного режима. В школах учителя просят родителей не отправлять детей в школу, если у них проявятся какие-либо симптомы. Эксперты обеспокоены тем, что антибиотик, который применяют для лечения микоплазменных инфекций, имеет высокую лекарственную устойчивость в Китае по сравнению с другими странами мира.

В 60%-70% случаев у взрослых и до 80% случаев у детей организм не реагирует на азитромицин и другие антибиотики этого же класса, - говорит врач-инфекционист больницы Чаоян в Пекине Инь Юдун.

Это спровоцировало обеспокоенных родителей заранее занять места в детских больницах в крупных городах Китая. По сообщениям местных СМИ, несколько частных педиатрических медицинских центров в Пекине переполнены родителями и заболевшими детьми. А чтобы вызвать врача из отделения неотложной помощи, нужно ждать больше семи часов.

Тем не менее, местные отделения Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая в Пекине и близлежащем Тяньцзине заявили: микоплазменные инфекции достигли своего пика, в то время как другие заболевания, такие как грипп и респираторно-синцитиальный вирус, находятся на подъеме, - сообщают государственные СМИ.

По мнению экспертов, пока не стоит быть тревогу из-за сложившейся ситуации в Китае. В стране действительно наблюдается сильный рост ОРВИ и гриппа, что и привело к переполненным больницам в мегаполисах, особенно в детских отделениях. Что касается пневмонии, вызванной микобактериями, она, действительно, тяжело переносится детьми. Но, как уверяют в ВОЗ, микоплазменные инфекции уже отступают, чего не скажешь о гриппе и ОРВИ.