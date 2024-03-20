В Украине будут лечить бесплодие бесплатно
Минздрав включил в программу медицинских гарантий бесплатное лечение бесплодия, назвав его приоритетным направлением в реалиях войны. На терапию бесплодия за государственный счет выделили 1,87 млрд грн. Планируется провести 30 тысяч циклов лечения, что по оценками экспертов, может повысить рождаемость в Украине на 10 тысяч новорожденных.
Лечение будет доступно в 12 медучреждениях в разных областях Украины. Выбрать учреждение можно будет самостоятельно, однако перед этим нужно пройти этап обследования и получить одобрение от консилиума врачей.
Какие учреждения заключили контракт с НСЗУ?
Социальная программа лечения бесплодия призвана поддерживать рождаемость в Украине, которая и до войны имела низкие показатели, - комментирует новый пакет услуг Программы медицинских гарантий министр здравоохранения Виктор Ляшко:
"За один цикл искусственного оплодотворения государство будет платить более 60 тысяч гривен.Такой тариф абсолютно рыночный и позволяет привлекать и государственные, и частные медицинские учреждения. В настоящее время законтрактовано 12 медучреждений", - отметил министр.
Лечить бесплатно бесплодие в Украине можно в следующих медучреждениях:
Киев и Киевская область:
- ООО "НАДЕЖДА";
- ООО "ГАРМОНИЯ КРАСОТЫ";
- ООО "Медицинский центр "ДОБРОБУТ-ПОЛИКЛИНИКА";
- ООО "МИРУМ";
- ООО "Семейный источник";
- ООО "НЕОМЕД 2007".
Днепропетровская область:
- ООО "ЭКОДНИПРО";
- ООО "СКАЙ-ВИННЕР".
Львовская область:
- ООО "Клиника профессора Стефана Хміля".
Одесская область:
- ООО "Клиника репродуктивной медицины "НАДЕЖДА ОДЕССА".
Черновицкая область:
- Коллективное заведение здравоохранения "Медицинский центр лечения бесплодия".
Ровенская область:
- Коммунальное медицинское учреждение "Ровенский областной клинический лечебно-диагностический центр имени Виктора Полищука" Ровенского областного совета.
Кому доступна услуга и является ли она полностью бесплатной?
Новым медицинским пакетом от НСЗУ могут воспользоваться пациенты до 40 лет с диагнозом "Бесплодие", который предполагает вспомогательную репродуктивную технологию - оплодотворение in vitro. Чтобы пройти лечение, сначала нужно обратиться к акушеру-гинекологу в специализированном учреждении, у которого есть договор с НСЗУ на данный пакет услуг.
После обследования, возможного стационарного лечения и дообследования врач направляет пациентку на консилиум врачей, который принимает окончательное решение о получении терапии бесплодия, подтверждая отсутствие противопоказаний.
Для получения услуги пациентка может самостоятельно выбрать заведение, у которого есть договор с НСЗУ.
В пакет бесплатных услуг входят:
- медикаментозная стимуляция яичников;
- аспирация содержания фолликулов яичников ультразвукового исследования;
- обезболивание, консультация анестезиолога;
- специальная обработка спермы для подготовки ее к оплодотворению;
- оплодотворение яйцеклеток;
- ультразвуковое исследование органов малого таза пациентки;
- обеспечение лекарствами для проведения всех этапов вспомогательной репродуктивной технологии.
Новая программа лечения бесплодия призвана помочь парам с бесплодием, а также поддерживать рождаемость в Украине в реалиях войны. По данным экспертов, она может повысить население на 10 тысяч новорожденных украинцев. Терапия предполагает вспомогательную репродуктивную технологию, которую полностью оплачивает государство.