Вся правда о коллагене: научные исследования

Его называют "белком молодости", здоровых суставов и упругости кожи. Он считается одним из самых популярных компонентов антивозрастной косметики и диетических добавок для красоты кожи, роста и укрепления волос и ногтей. Коллаген - один из самых популярных и противоречивых веществ, в эффективности которого до сих пор сомневаются ученые.

Тем не менее, немало экспертов рекомендуют женщинам и мужчинам старше 40 лет принимать добавки коллагена для сохранения молодости и эластичности кожи лица. Полезен ли коллаген для кожи, волос и лица, по мнению ученых?

Почему вокруг коллагена столько ажиотажа?

Огромный ажиотаж вокруг коллагеновых напитков и добавок в первую очередь связан с тем, что их якобы употребляют нестареющие звезды. Действительно, в рекламных кампаниях таких продуктов чаще всего выступают публичные люди.

Поскольку коллаген обеспечивает функционирование всех живых тканей в нашем организме, кажется правдоподобным, что его дополнительный прием может сделать волосы гуще, ногти крепче, а кожу эластичнее. Но так ли это?

Коллаген - это основной структурный белок в тканях нашего организма, который содержится в коже, волосах, ногтях, сухожилиях, хрящах и костях. Функционируя с гиалуроновой кислотой и эластином, он поддерживает эластичность, упругость и увлажненность кожи. Коллаген также помогает синтезировать белки, такие как кератин, которые формируют кожу, волосы и ногти.

Ученые выделяют 3 вида коллагена:

Животный - получают из шкур, хрящей и суставов большого рогатого скота и птиц. Некоторые исследователи считают его формой желатина, по структуре отличается от человеческого.

- получают из шкур, хрящей и суставов большого рогатого скота и птиц. Некоторые исследователи считают его формой желатина, по структуре отличается от человеческого. Растительный - это белок растений, который получают с помощью гидролиза. Растительного коллагена в чистом виде не существует.

- это белок растений, который получают с помощью гидролиза. Растительного коллагена в чистом виде не существует. Морской - максимально приближенный по биохимическому составу к человеческому коллагену, поэтому принято считать, что он лучше всего усваивается. Добывается из кожи и чешуи рыбы.

Как влияет питание на выработку коллагена в организме?

Наш организм естественным образом вырабатывает коллаген, используя аминокислоты из продуктов, богатых белком или коллагеном, таких как костный бульон, мясо и рыба. Но процессы старения, воздействие УФ-лучей, курение и употребление алкоголя уменьшают выработку естественного коллагена в организме.

"Коллагеновые напитки и добавки содержат коллаген из разных источников - рыбы, крупного рогатого скота, свиньи или курицы. Они содержат пептиды, которые помогают создавать необходимые белки в организме, включая сам коллаген и кератин", - отмечает доцент кафедры дерматологии в Гарвардской медицинской школе, дерматолог Марианна Макредес Сенна.

Как известно, любая белковая пища, будь то мясо, яйца, рыба, бобовые или молочные продукты, в желудке расщепляется на аминокислоты и поглощается тонким кишечником. Затем печень распределяет нужные организму аминокислоты, остальные вымываются с мочой. Именно поэтому много ученых сомневаются в эффективности коллагеновых напитков и добавок.

Что говорит наука о коллагене?

Обзор и анализ 19 исследований, в которых приняли участие 1125 человек, показал:

те, кто принимал добавки коллагена, заметили улучшение упругости, эластичности и увлажненности кожи. При этом морщины стали менее заметными.

По мнению исследователей, это звучит многообещающе, но неясно, действительно ли эти улучшения кожи были связаны с коллагеном, поскольку в большинстве исследований использовались коммерчески доступные добавки, которые содержали не только коллаген.

Среди дополнительных ингредиентов были витамины, минералы, антиоксиданты, коэнзим Q10, гиалуроновая кислота и хондроитин сульфат.

Несколько исследований показывают, что употребление коллагеновых добавок с большим количеством пептидов пролина гидроксипролина и гидроксид пролилглицина может улучшить увлажненность и эластичность кожи, а также уменьшить выраженность морщин. Но необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, насколько полезны и безопасны такие добавки в долгосрочной перспективе.

Что касается использования коллагена для улучшения состояния ногтей, всего лишь 1 небольшое исследование 2017 года с участием 25 человек показало: прием 2,5 г коллагена ежедневно в течение 24 недель устраняет ломкость и улучшает рост ногтей.

Однако в данном исследовании не было контрольной группы, принимавшей плацебо для сравнения с группой, получавшей добавки коллагена.

В настоящее время нет ни одного научно обоснованного исследования, которое подтверждало бы маркетинговые утверждения о том, что коллагеновые добавки могут улучшить рост волос, их блеск, объем и толщину.

Стоит ли принимать добавки или напитки с коллагеном?

В настоящее время недостаточно доказательств того, что прием добавок с коллагеном может как-то повлиять на состояние кожи, волос или ногтей. Наше тело не может усваивать коллаген целиком. Попадая в кровоток, он расщепляется на пептиды, чтобы впитаться через кишечник. Эти пептиды могут далее расщепляться на строительные блоки, из которых образуются белки, такие как кератин, которые помогают формировать кожу, волосы и ногти. Эти пептиды также могут образовывать коллаген, который откладывается в хрящах, костях, мышцах или сухожилиях.

До сих пор ни одно исследование на людях не доказало, что коллаген, принимаемый перорально, попадает в кожу, волосы или ногти.

В отличие от многообещающих рекламных кампаний, на сегодняшний день отсутствуют крупномасштабные исследования, оценивающие пользу добавок коллагена для здоровья кожи, волос и ногтей. Если вы все же решились попробовать добавки или напитки с коллагеном, избегайте продуктов со слишком большим количеством наполнителей, - рекомендуют эксперты.

Клинически доказано, что продукты с высоким содержанием пролина гидроксипролина и гидроксид пролилглицина, повышают увлажненность кожи и уменьшают выраженность морщин. Людям, склонным к подагре или имеющим заболевания, при которых ограничено потребление белка, эксперты вовсе не рекомендуют употреблять коллагеновые добавки.