Вся правда про колаген: наукові дослідження

Його називають "білком молодості", здорових суглобів та пружності шкіри. Він вважається одним із найпопулярніших компонентів антивікової косметики та дієтичних добавок для краси шкіри, росту й зміцнення волосся та нігтів. Колаген - одна з найпопулярніших і суперечливих речовин, в ефективності якої досі сумніваються вчені.

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Тим не менш, чимало експертів рекомендують жінкам та чоловікам віком від 40 років вживати добавки колагену для збереження молодості та еластичності шкіри обличчя. Чи корисний колаген для шкіри, волосся та обличчя, на думку вчених?

Чому навколо колагену стільки ажіотажу?

Чималий ажіотаж навколо колагенових напоїв та добавок насамперед пов'язаний із тим, що їх нібито вживають зірки, які не старіють. Справді, у рекламних кампаніях таких продуктів найчастіше виступають публічні люди.

Оскільки колаген забезпечує функціонування усіх живих тканин у нашому організмі, здається правдивим те, що додатковий прийом речовини може зробити волосся більш густим, нігті міцнішими, а шкіру еластичнішою. Та чи насправді це так?

Колаген - це основний структурний білок у тканинах нашого організму, який міститься у шкірі, волоссі, нігтях, сухожиллях, хрящах та кістках. Функціонуючи з гіалуроновою кислотою та еластином, він підтримує еластичність, пружність і зволоженість шкіри. Колаген також допомагає синтезувати білки, такі як кератин, які формують шкіру, волосся та нігті.

Вчені виділяють 3 види колагену:

Тваринний - виробляють зі шкір, хрящів і суглобів великої рогатої худоби та птахів. Деякі дослідники вважають його формою желатину, за структурою відрізняється від людського.

- виробляють зі шкір, хрящів і суглобів великої рогатої худоби та птахів. Деякі дослідники вважають його формою желатину, за структурою відрізняється від людського. Рослинний - це білок рослин, який отримують за допомогою гідролізу. Рослинного колагену у чистому вигляді не існує.

- це білок рослин, який отримують за допомогою гідролізу. Рослинного колагену у чистому вигляді не існує. Морський - максимально наближений за біохімічним складом до людського колагену, тому прийнято вважати, що він найкраще засвоюється. Його отримують зі шкіри та луски риби.

Як впливає харчування на вироблення колагену в організмі?

Наш організм природно виробляє колаген, використовуючи амінокислоти з продуктів, багатих білком або колагеном, таких як кістковий бульйон, м'ясо та риба. Однак процеси старіння, вплив УФ-променів, куріння та вживання алкоголю зменшують вироблення природного колагену в організмі.

"Колагенові напої та добавки містять колаген із різних джерел - риби, великої рогатої худоби, свині чи курки. Вони містять пептиди, які допомагають створювати необхідні білки в організмі, включаючи сам колаген та кератин", - зазначає доцент Кафедри дерматології у Гарвардській медичній школі, дерматолог Маріанна Макредес Сенна.

Як відомо, будь-яка білкова їжа у шлунку розщеплюється на амінокислоти та поглинається тонким кишківником. Потім печінка розподіляє необхідні організму амінокислоти, а інші вимиваються із сечею. Саме тому чимало вчених сумніваються в ефективності колагенових напоїв та добавок.

Що говорить наука про колаген?

Огляд та аналіз 19 досліджень, у яких взяли участь 1125 осіб, показав:

ті, хто приймав добавки колагену, помітили покращення пружності, еластичності та зволоженості шкіри. При цьому зморшки стали менш помітними.

На думку дослідників, це звучить обнадійливо, однак неясно, чи справді ці поліпшення шкіри були пов'язані з колагеном, оскільки в більшості досліджень використовувалися комерційно доступні добавки, які містили не лише колаген.

Серед додаткових інгредієнтів були вітаміни, мінерали, антиоксиданти, коензим Q10, гіалуронова кислота та хондроїтин сульфат.

Декілька досліджень показують, що вживання колагенових добавок з великою кількістю пептидів проліну гідроксипроліну та гідроксид пролілгліцину може покращити зволоженість та еластичність шкіри, а також зменшити виразність зморшок. Однак необхідні додаткові дослідження, щоб з'ясувати, наскільки корисні та безпечні такі добавки у довгостроковій перспективі.

Що стосується використання колагену для покращення стану нігтів, лише 1 невелике дослідження 2017 року за участю 25 осіб показало: прийом 2,5 г колагену щодня протягом 24 тижнів усуває ламкість та покращує ріст нігтів.

Однак у цьому дослідженні не було контрольної групи, яка приймала плацебо для порівняння з групою, котра отримувала добавки колагену.

Наразі немає жодного науково обґрунтованого дослідження, яке підтверджувало б маркетингові твердження про те, що колагенові добавки можуть покращити ріст волосся, його блиск, об'єм і товщину.

Чи варто приймати добавки чи напої з колагеном?

Наразі недостатньо доказів того, що прийом добавок із колагеном може якось вплинути на стан шкіри, волосся чи нігтів. Наше тіло не може засвоювати колаген цілком. Потрапляючи в кровотік, він розщеплюється на пептиди, щоб увібратися через кишківник. Ці пептиди можуть розщеплюватися на будівельні блоки, з яких утворюються білки, такі як кератин, які допомагають формувати шкіру, волосся та нігті. Ці пептиди можуть утворювати колаген, який відкладається в хрящах, кістках, м'язах чи сухожиллях.

Досі жодне дослідження на людях не довело, що колаген, який приймається перорально, потрапляє у шкіру, волосся чи нігті.

На відміну від перспективних рекламних кампаній, наразі відсутні великомасштабні дослідження, які могли б оцінити користь добавок колагену для здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Якщо ви все ж зважилися спробувати добавки або напої з колагеном, уникайте продуктів із надто великою кількістю наповнювачів, - рекомендують експерти.

Клінічно доведено, що продукти з високим вмістом проліну гідроксипроліну та гідроксиду пролілгліцину, підвищують зволоженість шкіри та зменшують вираженість зморшок. Людям, які схильні до подагри чи мають захворювання, при яких обмежене споживання білка, експерти не рекомендують вживати колагенові добавки.