13 погибших, более трех десятков раненых: РФ атаковала Запорожье КАБами (фото, видео)

В Запорожье в среду, 8 января, во время воздушной тревоги раздались взрывы. Страна-агрессор Россия атаковала город КАБами, известно о по меньшей мере 13 погибших.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Враг атаковал жилую застройку двумя КАБами.

По его словам, 18 человек ранены, по меньшей мере пять – в тяжелом состоянии. 9 января в Запорожье будет объявлен день траура. Федоров отметил, что на месте удара работают семь медицинских бригад, полицейские и чрезвычайники.

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Атака РФ на Запорожье. Источник: Иван Федоров/Telegram

Атака РФ на Запорожье. Источник: Иван Федоров/Telegram

Атака РФ на Запорожье. Источник: Иван Федоров/Telegram

В воздушных силах предупреждали о ракетной угрозе.

Ранее мы рассказывали, что кафиры совершили атаку на Киев.

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