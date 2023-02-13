14 способов почистить серебряные украшения и вернуть им блеск в домашних условиях

Украшения из серебра требуют тщательного ухода, ведь они могут окислиться и потускнеть. Не следует хранить серебряные изделия в прокуренных, задымленных комнатах, в местах, отличающихся повышенной влажностью. И даже в таком случае очистить серебряные украшения можно в домашних условиях с помощью одного из способов, приведенных ниже.

Серебро – малоактивный металл. Он подвержен окислению через примеси меди и никеля, делающие сплав более крепким. Чем больше доля меди, тем быстрее и сильнее оно почернеет. Окисление происходит через контакт с человеческим потом или водой. Серебро вступает в реакцию с серой, в результате чего образуется сульфит серебра, придающий изделию темный оттенок.

Серебряные изделия могут также светлеть после контакта с азотной кислотой, тоже содержащейся в человеческом поте. Почистить серебро от окисления можно как с помощью специализированных средств, которые можно приобрести в ювелирных магазинах. Механическая чистка сильного загрязнения с помощью абразивов средней жесткости также полирует металл.

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Вещество для очистки серебра в домашних условиях выбирают в зависимости от степени загрязнения серебра:

Мел – разотрите его в порошок и смешайте с небольшим количеством воды до консистенции густой пасты. Аккуратными движениями трите поверхность изделия, но не слишком интенсивно, особенно если украшение содержит драгоценный камень, чтобы его не повредить и не расшатать; Соль – в алюминиевую кастрюлю налейте стакан воды, доведите до кипения и добавьте 1 чайную ложку соли и перемешайте. Для старых загрязнений можно взять больше соли. В кипящей воде украшение следует оставить на 10-15 минут; Пищевая сода – разведите ее в небольшом количестве воды, чтобы получить смесь, похожую на кашу. Нанесите раствор на украшение, затем смойте водой. Но помните, что сухая сода будет действовать в качестве абразива и может повредить украшения с камнями. Особенно, если это бриллиант, янтарь, жемчуг; Мыльный раствор может справиться только со свежими загрязнениями, пылью или грязью. 1 чайную ложку мыла разведите в одном стакане теплой воды и поместите туда изделие; Зубная паста очистит налет и отполирует серебро. Нанесите зубную пасту на губку или щетку и протирайте изделие несколько минут. Если консистенция густая, можно разбавить водой. Используйте мягкие щетки для изделий с декорированным плетением и сложным дизайном. Также можно смешать зубную пасту и нашатырный спирт для лучшего результата; Помада – ею можно полировать гладкие украшения, имеющие свежие загрязнения. В состав большинства помад входит жир и диоксид титана, который помогает очистить загрязнение. А жир полирует поверхность; Сода и фольга – поможет почистить серебро от легких загрязнений. На дно миски или кастрюли нужно положить кусочек фольги и серебряного изделия, залить 100 мл кипятка, в котором развести 15 г соды и оставить так на 10-15 минут; Нашатырный спирт и перекись водорода – самый эффективный способ очистить почерневшее серебро даже в труднодоступных местах, если украшения имеют декорирование. Разведите вещество в миске с водой и опустите серебро в раствор на 15 минут. Промойте водой и протрите насухо; Уксус – подходит для очистки изделий с полудрагоценными камнями. 9% уксус нужно нагреть на плите и подержать в нем украшения 15-20 минут, если загрязнения свежие, или 2-3 часа, если серебро почернело давно; Картофельный отвар – Уложите фольгу с серебряным изделием, залейте отваром от картофеля и оставьте на 5-10 минут; Яичный желток – в нем содержатся химические элементы, защищающие металл от окисления. Протрите украшение салфеткой, смоченной в желтке. Дождитесь полного высыхания, затем промойте изделие теплой водой; Лимонная кислота – справится со старыми загрязнениями. Разведите 100 г лимонной кислоты в 0,5 л воды. Опустите украшения в раствор и поставьте его на огонь до закипания, после чего накройте крышкой и оставьте так на пол часа; Банановая шкурка – измельчите ее в блендере и протрите густой массой серебряное украшение; Резинка – следует аккуратно протереть изделия с помощью резинки, после чего тщательно отполировать поверхность мягкой тканью.

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