17 систем Patriot для Украины, новые санкции против РФ и не только: детали встречи Трампа с Рютте

В понедельник, 14 июля, президент США Дональд Трамп провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Во время разговора он сделал несколько важных заявлений относительно войны в Украине, санкций против России и поставок американского оружия.

Об этом пишет UAportal со ссылкой на УНИАН. Во время переговоров в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Дональд Трамп сообщил, что Украине передадут 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, речь идет о полноценных батареях, и первые установки прибудут в ближайшее время.

Кроме этого, Трамп дал понять, что Украина получит не только комплексы Patriot.

"Украина сможет получить в свои руки действительно огромное количество военной техники, как для противовоздушной обороны, так и ракет, боеприпасов и так далее, и так далее, и так далее, и так далее", – сказал американский лидер.

Трамп также сообщил о достижении соглашения с Евросоюзом по передаче вооружения Украине. По его словам, финансирование этого обеспечит именно Европа.

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Применение вторичных санкций и пошлин к РФ

Трамп также объявил, что в случае отсутствия соглашения о прекращении огня в Украине в течение 50 дней, он готов ввести пошлины на уровне 100% против России. Кроме того, он предупредил о возможности введения вторичных санкций против стран, которые импортируют российскую нефть.

"Надеюсь, нам не придется этого делать", – добавил Трамп.

Разочарование Путиным

Трамп также объяснил, почему именно сейчас изменил свою позицию в отношении России и ее лидера Владимира Путина. Он заявил, что ему надоело, как российский президент пытается его обманывать.

"Я часто говорю с Путиным о том, что война будет завершена. И я всегда кладу трубку и говорю: "Ну что ж, это был приятный телефонный разговор". А потом по Киеву запускают ракеты. И я говорю: "Странно". И после того, как это происходит три или четыре раза, вы говорите: "Разговор ничего не значит". Он обманывал многих людей. Он обманул Клинтона, Буша, Обаму, Байдена. Но не меня. Я хочу сказать, что в определенный момент разговоры должны заканчиваться и должны быть действия", – рассказал американский президент.

Трамп заявил, что Россия имеет "большие возможности" для развития торговли с США, но вместо этого она направляет их на ведение войны против Украины.

"Я думаю, что с точки зрения Путина не было бы очень хорошо получить разрушенную экономику страны. Он должен спасти свою экономику. В каком-то смысле он может спасти свою страну. Но экономика России может рухнуть. Потенциально это великая страна. Но посмотрите, что произошло с ее экономикой. И "50 дней" – это угроза. Это очень сильно ударит", – отметил Трамп.

Президент США отметил свое разочарование в президенте России. Он отметил, что надеялся на достижение соглашения с Кремлем о прекращении огня.

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Обстрелы украинских городов

Во время встречи с генсеком НАТО Трамп подчеркнул, что украинцы проявили невероятную отвагу в борьбе с Россией. Он добавил, что в то же время Россия ежедневно запускает сотни беспилотников и ракет, совершая нападения на украинские города.

"Они просто сеют панику, наносят удары по городам. Это действительно ужасно. И это означает, что много людей погибает, а также разрушается инфраструктура, весь город", – отметил президент США.

Как НАТО профинансирует и оперативно доставит оружие в Украину

На совместной пресс-конференции генсек НАТО Марк Рютте выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за его поддержку Украины. Он объяснил, как Альянс профинансирует и оперативно доставит оружие в Украину.

Рютте добавил, что европейские страны покроют расходы на поставку оружия Украине, подчеркивая, что это является вполне обоснованным шагом.

"Германия, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Королевство Нидерланды, а также Канада, – все они хотят быть частью этого. И это только первая волна. Будут и другие. Мы знаем, что нужно украинцам. Мы будем работать через системы НАТО, чтобы передать им пакеты вооружения. Страны будут быстро перебрасывать вооружение в Украину, а потом США будут его досылать. Потому что скорость здесь имеет решающее значение", – отметил Рютте.

Напомним, ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что США предоставят Украине рекордные объемы оружия и обещают "кувалду" для экономики Путина.

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