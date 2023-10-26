22 минуты ежедневных физических упражнений помогут преодолеть проблемы со здоровьем из-за сидячего образа жизни

Современный образ жизни все больше превращает нас в сидящих существ. Даже жители развитых стран проводят в среднем девять-десять часов ежедневно в сидячем положении, независимо от того, работают они за компьютером, застряли в пробке или релаксируют перед телевизором.

Видео дня

Это вызывает беспокойство, поскольку длительное сиденье связано со многими проблемами со здоровьем, включая ожирение, сердечные заболевания и определенные виды рака, которые могут привести к чрезмерно ранней смерти, пишет Sciense Alert.

Читайте также: Почему стоять в планке более 10 секунд – бессмысленно

Но новое исследование показывает, что даже небольшая физическая активность, такая как 22 минуты в день, может значительно снизить риск преждевременной смерти в результате сидящего образа жизни для людей старше 50 лет.

Эта исследовательская работа объединила данные из трех отдельных исследований, проведенных в Норвегии, Швеции и Соединенных Штатах, включивших более 12 000 человек в возрасте 50 лет и старше. Участники этих исследований носили переносные устройства, которые измеряли их активность и движения во время ежедневных обязанностей.

За участниками исследования наблюдали не менее двух лет, а средний срок составлял около 5,2 года. Этот период охватывал годы с 2003 по 2020 год.

В процессе анализа исследователи учитывали разные факторы, такие как образование, потребление алкоголя, курение и история болезней сердца, рака и диабета. Все эти данные были соединены с государственными реестрами погибели.

Результаты исследования показали, что лица, проводившие более 12 часов в день в сидячем положении, имели самый высокий риск смерти, на 38% выше по сравнению с людьми, которые сидели менее 8 часов. Однако это касалось только тех, кто проводил менее 22 минут в день в физической активности.

То есть, для людей, которые упражнялись более 22 минут в день, риск смерти стал таким же, как для тех, кто сидел менее 8 часов. Да еще важнее, больше физической активности помогало снизить риск смерти. Например, дополнительные 10 минут умеренной или интенсивной активности в день могут снизить риск смерти на 15% для проводящих менее 10,5 часов в сидячем положении.

Для лиц, проводящих большую часть дня сидячим способом (10,5 часов и более), дополнительные 10 минут активности могут снизить риск смерти на целых 35%.

Следует отметить, что это исследование имело свои ограничения. Оно не рассматривало, как изменения в активности или сидячем состоянии в течение длительного периода могут повлиять на риск смерти. Также исследование ограничивалось участниками в возрасте от 50 лет и старше, что может сделать результаты менее применимыми к младшим возрастным группам.

Кроме того, культурные различия и стиль жизни между разными странами также могут повлиять на способ сбора и анализа данных в рамках исследования.

Завершая это исследование, хоть и наблюдательное, подчеркивает важность физической активности в нашей жизни. Даже небольшие проявления активности могут оказать значительное влияние на снижение риска преждевременной смерти и способствовать общему улучшению здоровья и продолжительности жизни. Любая минута физической активности может иметь значение и приносить пользу.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, ранее мы писали о 5 вещах, которые нельзя делать утром, чтобы не навредить здоровью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!