22 хвилини щоденних фізичних вправ допоможуть подолати проблеми зі здоров'ям через сидячий образ життя

Сучасний спосіб життя дедалі більше перетворює нас у сидячих істот. Навіть жителі розвинутих країн проводять в середньому дев'ять-десять годин щодня у сидячому положенні, незалежно від того, чи працюють вони за комп’ютером, застрягли в пробці, чи релаксують перед телевізором.

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Це викликає занепокоєння, оскільки тривале сидіння пов'язане з багатьма проблемами зі здоров'ям, включаючи ожиріння, серцеві захворювання та певні види раку, які можуть призвести до надмірно ранньої смерті, пише Sciense Alert.

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Але нове дослідження показує, що навіть невелика фізична активність, така як 22 хвилини на день, може значно знизити ризик передчасної смерті внаслідок сидячого способу життя для людей старше 50 років.

Ця дослідницька робота об'єднала дані з трьох окремих досліджень, проведених в Норвегії, Швеції та Сполучених Штатах, які включили понад 12 000 людей у віці 50 років і старше. Учасники цих досліджень носили переносні пристрої, які вимірювали їхню активність і рухи під час щоденних обов'язків.

За учасниками дослідження спостерігали протягом принаймні двох років, а середній термін складав близько 5,2 року. Цей період охоплював роки з 2003 по 2020.

В процесі аналізу дослідники враховували різні фактори, такі як освіта, споживання алкоголю, куріння та історія хвороб серця, раку і діабету. Всі ці дані були пов'язані з національними реєстрами смерті.

Результати дослідження показали, що особи, які проводили понад 12 годин на день у сидячому положенні, мали найвищий ризик смерті, на 38% вищий порівняно з людьми, які сиділи менше 8 годин. Однак це стосувалося лише тих, хто проводив менше 22 хвилин на день у фізичній активності.

Тобто, для людей, які вправлялися більше 22 хвилин на день, ризик смерті став таким самим, як для тих, хто сидів менше 8 годин. Та що ще важливіше, більше фізичної активності допомагало знизити ризик смерті. Наприклад, додаткові 10 хвилин помірної або інтенсивної активності на день можуть знизити ризик смерті на 15% для тих, хто проводить менше 10,5 годин у сидячому положенні.

Для осіб, які проводять більшу частину дня сидячим способом (10,5 годин і більше), додаткові 10 хвилин активності можуть зменшити ризик смерті на цілих 35%.

Варто відзначити, що це дослідження мало свої обмеження. Воно не розглядало, як зміни в активності чи сидячому стані протягом тривалого періоду можуть вплинути на ризик смерті. Також дослідження обмежувалося учасниками віком від 50 років і старше, що може зробити результати менш застосовними до молодших вікових груп.

Крім того, культурні відмінності та стиль життя між різними країнами також можуть вплинути на спосіб збору та аналізу даних в межах дослідження.

Завершуючи, це дослідження, хоч і спостережне, підкреслює важливість фізичної активності в нашому житті. Навіть невеликі прояви активності можуть мати значущий вплив на зниження ризику передчасної смерті та сприяти загальному покращенню здоров'я та тривалості життя. Будь-яка хвилина фізичної активності може мати значення і приносити користь.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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