4 совета, которые помогут сохранить аромат духов на целый день

Если нанесенные с утра духи не держатся на коже до вечера, следует знать несколько простых советов и рекомендаций, которые помогут сохранить аромат на весь день. Прежде всего, духи следует правильно хранить, в прохладном месте, где на них не будут попадать прямые солнечные лучи. Также важно знать, как правильно наносить парфюм, чтобы он не выветривался так быстро.

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Вот 4 основных совета, которые помогут сохранить приятный аромат духов надолго:

Духи держится дольше на чистой и увлажненной коже. Поэтому сначала на кожу следует нанести увлажняющий лосьон или крем, а сам парфюм через 10 минут. Также можно использовать обычный вазелин. Он надежно закрепляет аромат;

Духи следует наносить на самые теплые участки тела, где можно почувствовать пульс. Это шея, затылок, запястье, тыльная сторона колен и локтей. Также можно распылить парфюм на чистые волосы, хорошо поглощающие запахи;

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Нужно найти парфюм, который будет медленно выветриваться на вашей коже и соответствовать вашему pH. Правильно подобранный химический состав духов в тандеме с вашей кожей образуют идеальный пар;

Нельзя тереть место, куда был нанесен парфюм. Из-за резких касаний верхние ноты аромата перестают ощущаться, а нижние испаряются в течение 30 минут.

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