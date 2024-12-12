41 военный погиб в результате атаки на военный аэродром в Таганроге (видео)

В результате ракетной атаки на город Таганрог в Ростовской области России погиб один военнослужащий, еще 41 солдат получил ранения. По данным источников, удар был нанесен по авиаремонтному заводу, военному аэродрому и воинской части на Театральной улице, где расположена 5-я авиационная группа 6955-й авиабазы.

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11 декабря в местные медицинские учреждения были госпитализированы 26 российских военных, один погиб на месте. Позже появилась информация о еще 15 раненых военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на собственные источники.

Российские власти пока не обнародовали официальные данные о количестве жертв и масштабах повреждений.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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