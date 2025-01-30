Несмотря на войну, некоторые украинцы все еще ищут возможности для инвестирования в разные активы. Наиболее популярными вариантами остаются депозиты и покупка валюты – доллара или евро.

Чтобы выяснить, какой из этих способов может принести наибольшую прибыль, UAportal провел анализ, использовав данные из Минфина. Если в конце июня 2024 украинец разместит 20 417 гривен на депозитном счете (с учетом курса доллара на 30.06.2024) и заключит депозитный договор с банком, то в начале 2025 его прибыль в "Асвио Банке" за 6 месяцев составит 1241 гривну. В то же время у "Юнекс Банка" эта прибыль будет несколько меньше – 1202 гривны.

500 долларов или гривневый депозит: какой вариант принесет больше прибыли за 6 месяцев. Источник: Минфин

Если гражданин решит не вкладывать деньги на депозит, а просто купить 500 долларов и оставить их на полгода (с июня 2024 по январь 2025), его прибыль составит всего 557,5 гривен. К концу июня 2024 года средний курс продажи доллара был 40,8350 (500 долларов – 20 417,5 гривен), а в начале 2025 года курс покупки составлял 41,95 гривны (500 долларов – 20 975 гривен). Разница между этими суммами – 557,5 грн.

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Средний курс обмена валют в июне 2024 г.

Средний курс обмена валют в январе 2025 г.

Следовательно, более выгодным вариантом является размещение денег на депозитном счете, а не хранение долларов в течение полугода.

Раньше мы рассказывали, в какой валюте лучше хранить деньги в 2025 году.

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