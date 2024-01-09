500 тысяч мало: военный эксперт сказал, сколько мобилизованных нужны армии

В декабре 2023 года лидер провластной фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что военное руководство внесло запрос о мобилизации 500 тысяч военных. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тем временем заявил, что запрос на конкретную цифру мобилизованных не подавал.

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В то же время бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий считает, что даже 500 тысяч мобилизованных украинцев мало, чтобы победить в войне с россией.

"Так что озвученная публично цифра полумиллиона новобранцев для ВСУ – это не то, чтобы не слишком много, это мало. Я не вижу в этой цифре ни запаса для компенсации демобилизации тех, кто уже свое отвоевал, ни тем более резервов для создания превосходства над врагом", – написал Дикий в Фейсбуке.

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Он отметил, что эти полмиллиона, если их набирать в течение всего года, – "это так, неплохо для оборонной войны".

"Хватит, чтобы крепко держать фронт, замещать потери, даже обеспечить нормальные ротации частей с нулей к тылу и обратно. Но не больше", – добавил военный аналитик.

Почему ВСУ нужна большая мобилизация?

Евгений Дикий отметил, что "большая мобилизация" нужна не ВСУ.

"Это сродни сказать что ВСУ нужно воевать. Нет, мои дорогие. Это нам с вами, украинскому тылу нужно, чтобы оккупанты не пришли к нам в дом, не выбили нас, не изнасиловали и не ограбили. А для этого нам с вами нужно, чтобы ВСУ нас защитили", – пояснил он. Дикий подчеркнул, что мобилизация нужна даже не сейчас, а она должна начаться больше года назад.

Дело в том, добавил эксперт, что невозможно успешно воевать против врага, значительно многочисленнее тебя.

"Возможно, кого-то я удивлю, но мы все время воюем меньшим количеством бойцов, чем враг. И даже наши успехи и победы одержаны меньшим войском над большим. Но всему есть предел, и предел достижений сугубо за счет большей мотивации наших воинов пройден. Теперь компенсировать враждебное количество должны нашим количеством", – резюмировал Дикий.

Напомним, в Верховной Раде пообещали сменить скандальный закон о мобилизации.

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