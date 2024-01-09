500 тисяч мало: військовий експерт сказав, скільки мобілізованих потребує військо

У грудні 2023 року лідер провладної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що військове керівництво внесло запит про мобілізацію 500 тисяч військових. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний тим часом заявив, що запиту на конкретну цифру мобілізованих не подавав.

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Натомість колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий вважає, що навіть 500 тисяч мобілізованих українців мало, щоб перемогти у війні з Росією.

"Тож озвучена публічно цифра півмільйона новобранців для ЗСУ – це не те що не забагато, це замало. Я не бачу в цій цифрі ні запасу для компенсації демобілізації тих хто вже своє відвоював, ні тим більше резервів для створення переваги над ворогом", – написав Дикий у Фейсбуці.

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Він зауважив, що ці півмільйона, якщо їх набирати впродовж всього року, – "це так, непогано для оборонної війни".

"Вистачить, щоб міцно тримати фронт, заміщати втрати, навіть забезпечити нормальні ротації частин з нулів до тилу і назад. Але не більше", – додав військовий аналітик.

Чому ЗСУ потрібна велика мобілізація?

Євген Дикий зауважив, що "велика мобілізація" потрібна не ЗСУ.

"Це те саме що сказати що ЗСУ потрібно воювати. Ні, мої дорогенькі. Це нам з вами, українському тилу потрібно, щоб окупанти не прийшли до нас в дім, не вибили нас, не зґвалтували та не пограбували. А для цього нам з вами потрібно, щоб ЗСУ нас захистили", – пояснив він.Дикий наголосив, що мобілізація потрібна навіть не зараз, а вона мала б розпочатись більше як рік тому.

Річ у тому, додав експерт, що неможливо успішно воювати проти ворога, значно чисельнішого за тебе.

"Можливо когось я здивую, але ми весь час воюємо меншою кількістю бійців, аніж ворог. І навіть наші успіхи та перемоги здобуті меншим військом над більшим. Але всьому є межа, і межа досягнень суто коштом більшої мотивації наших воїнів пройдена. Тепер компенсувати ворожу кількість мусимо нашою кількістю", – резюмував Дикий.

Нагадаємо, у Верховній Раді пообіцяли змінити скандальний закон про мобілізацію.

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