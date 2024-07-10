75 миллионов человек уже через 100 лет рискуют остаться без воды: какие причины

Доступ к подземным водам жизненно важен для жизни на Земле, но новое исследование показывает, что повышение температуры может сделать их непригодными для питья для 75 миллионов человек в течение следующих 76 лет.

Исследователи из Технологического института Карлсруэ (KIT) в Германии смоделировали изменения глобальных температур подземных вод к 2100 году, используя два разных сценария выбросов парниковых газов, пишет Newsweek.

Согласно их прогнозам, температура грунтовых вод может повыситься на 20 градусов по Цельсию по одному сценарию и на 21,5 градуса – по другому.

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Это повлияет на людей, которые зависят от подземных вод для питья, орошения и других потребностей. Исследователи оценивают, что от 77 до 188 миллионов человек могут пострадать до 2100 года в зависимости от сценария выбросов.

Более теплые грунтовые воды также могут оказать негативное влияние на экосистемы, зависимые от грунтовых вод, биогеохимические процессы, потенциал геотермальной энергии и тепловой режим рек.

"Наши результаты показывают, насколько важно принимать меры по защите подземных вод и находить долгосрочные решения для противодействия негативному влиянию изменения климата на подземные воды", — сказала д-р Сюзанна Бенц, автор исследования по KIT.

Исследователи призывают к срочным действиям по сокращению выбросов парниковых газов и смягчению последствий изменения климата. Они также подчеркивают важность лучшего понимания и мониторинга подземных вод, чтобы лучше подготовиться к предстоящим изменениям.

Напомним, 5 регионов планеты могут стать непригодными для жизни уже к 2070 году из-за экстремальной жары.

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