9 неприхотливых пород собак, которых почти не нужно выгуливать

Собака может стать настоящим помощником и другом. Благодаря их появлению в вашей жизни может уменьшиться чувство одиночества, но при этом возрастет ответственность и забота.

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Существует несколько пород, которые не прихотливы в уходе, их почти не нужно выгуливать. Об этом рассказали эксперты по домашним животным и ветеринары дляBest Life.

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1. Бульдог

Если есть одна порода собак, которая имеет репутацию ленивой, то это, вероятно, бульдог. Английские бульдоги больше, а французские бульдоги меньше и компактнее.

"Хотя эта порода собак нуждается в умеренных физических упражнениях, чтобы поддерживать здоровый вес, они довольны парой коротких прогулок в течение дня и часто стремятся вернуться домой, чтобы больше отдохнуть", – объяснил Кортни Джексон, ветеринар и основатель The Pets Digest.

Особенно летом бульдоги предпочтут комнату с кондиционером, а не прогулку во время жаркой погоды.

2. Такса

Шеннон Банн, эксперт по домашним животным и генеральный директор Waggy Pups, рассказала, что такса является одной из собак, не нуждающихся в уходе.

"Эти собаки обычно обладают низкой или средней энергией, что означает, что им не нужно столько физических упражнений, сколько другим породам", – пояснила она. "Их короткие ножки и маленькое телосложение не могут выдержать слишком много, поэтому коротких ежедневных прогулок и умеренных игр может быть достаточно, и, конечно, много объятий и отдыха".

И короткошерстные, и длинношерстные таксы нуждаются в минимальном уходе, еженедельном расчесывании и ежемесячном купании, которое можно делать через грумера или дома. Они также очень терпеливы, и их интересно тренировать, что делает их отличными собаками для начинающих.

3. Чихуахуа

Чихуахуа из-за своего размера обычно могут получить достаточно физических упражнений в очень маленьком пространстве.

Это также означает, что у них более короткие ноги, чем другие породы, и, следовательно, требуют более коротких прогулок.

"На самом деле многих чихуахуа часто носят в собачьих сумках, поскольку они достаточно малы, чтобы ходить в большинство мест, где путешествуют их родители", - пояснил Джексон.

Их крошечный рост не означает, что у них нет большой энергии, но часто они будут счастливы бегать по дому и играть со своими хозяевами. Этих собак можно даже "приучить к горшку пользоваться мочалкой или небольшой открытой зоной".

4. Мальтийская болонка

Если вы ищете неприхотливую породу, которая также очень ласкова, мальтийская болонка идеально подойдет.

Жаклин Кеннеди, основатель и генеральный директор PetDT, ранее рассказала, что эти собаки "прекрасные компаньоны на коленях" и "не нуждаются столько упражнений, как большие породы".

По данным Американского кинологического клуба (AKC), мальтийцы наполнены энергией, но им нужны лишь время от времени физические упражнения, чтобы поддерживать их здоровье и счастье. Ежедневных прогулок с владельцем или подпрыгивания на огражденном дворе или даже в помещении обычно достаточно, чтобы содержать они подходят".

Но заметьте, что у мальтийцев длинная шерсть, которую AKC рекомендует расчесывать ежедневно вместе с регулярными ваннами и "кондиционированием шерсти".

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5. Вельш корги пемброк

В поисках собаки, не требующей ухода, не забывайте о вельш-корге пемброк, которая, как известно, была любимой породой королевы Елизаветы II.

"Хотя корги чаще ассоциируют с королевскими лицами, они также являются замечательными собаками для пожилых людей и пенсионеров", - рассказал Мишель Генри, генеральный директор и основатель Outdoor Dog Fun.

Они среднего размера, но не требуют непомерного уровня активности и достаточно компактны, чтобы с ними легко работать.

6. Пекинес

Эта игрушечная порода, пожалуй, наиболее известна своей "львиной гривой", то есть длинной шерстью вокруг лица и шеи. И хотя это требует ежедневного ухода, пекинес – относительно спокойная собака.

7. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Согласно AKC, кавалер-кинг-чарльз-спаниели "могут быть оптимистичными спортсменами или беззастенчивыми кушетками, в зависимости от образа жизни владельца".

Ветеринар говорит, что эта порода прекрасно подходит для пожилых людей, "поскольку они любезны и приспособлены, любят обниматься с хозяевами. Их компактный размер и хорошая генетика означают, что с ними легко обращаться и дрессировать, даже если владелец собаки новичок."

Они отлично подходят для квартир или домов без двора, и им не нужно много ходить.

8. Итальянский спинон

Эта итальянская порода относительно новая, но она является отличным выбором, если вы хотите собаку среднего размера, за которой также достаточно легко ухаживать.

Они "из спортивной породы, но не обманывайтесь", отмечает Брорсен. "Эти собаки, которых часто называют "низкооктановыми", они так же счастливы отдыхать с семьей. Как и всем собакам, они нуждаются в физических упражнениях, но долгая прогулка не нужна каждый день".

Брорсен говорит, что Спинони удовлетворится игрой в поиски. Они очень умны, "поэтому вы должны сосредоточить их на продуктивной деятельности, в противном случае они найдут проблемы", добавляет он.

9. Английский мастиф

Верьте или нет, некоторые из самых больших пород собак также могут нуждаться в малейшем уходе. Джексон говорит, что английский мастиф, весящий более 200 фунтов, требует минимальных упражнений.

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