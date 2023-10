Семь лучших пород собак для людей, которые раньше не имели домашних животных

Для того, кто впервые имеет домашнее животное, выбрать собаку может быть очень тяжело. Если вы хотите собаку-компаньона, следует учитывать несколько факторов.

Семьям нужна порода, которая хорошо ладит с детьми и носит мягкий характер. Старшим людям следует искать щенков с меньшей энергией, которым не требуются постоянные прогулки и игры. И вам нужно понимать затраты, с которыми вы столкнетесь.

Издание Best Life поговорило с несколькими ветеринарами, которые поделились рекомендациями по поводу лучших пород начинающих собак.

1. Лабрадор ретривер

Многие семьи выбирают лабрадоров-ретриверов в качестве первого питомца и используются в качестве служебных собак. Они дружелюбны, энергичны и легки, что делает их идеальными щенками для начинающих, заметил сертифицированный ветеринар Мелисса М. Брок.

Кроме того, по словам ветеринара и бихевиористки Паолы Куэвас, они умны, преданы и прекрасно ладят с детьми.

Единственное, что следует учитывать, это то, что вы можете потратить значительную часть времени на уборку. Их густая шерсть сильно линяет.

2. Золотистый ретривер

Американский кинологический клуб (AKC) называет золотистых ретриверов очень ласковыми. Они прекрасно ладят с детьми и другими собаками.

Эта порода является идеальным выбором, если у вас есть дети, поскольку собаки "терпеливы, спокойны и нежны". Они также хорошо подходят для домохозяйств с несколькими домашними животными и очень легко учатся.

Также золотистые ретриверы – замечательные компаньоны для длительных пробежек и езды на велосипеде.

3. Пудель

По информации AKC, пудели бывают трех размеров: стандартный, миниатюрный и игрушечный. Это делает их адаптированными к различным домохозяйствам.

"Эти активные, грациозные и ориентированные на людей собаки завоевали большую популярность как домашние питомцы, потому что они умны, преданы и легко поддаются дрессировке", - обещает ветеринар Куэвас.

Пудель подойдет для активного образа жизни. Сначала эту породу выводили как охотничьих собак, они любят ловить и играть как на земле, так и в воде. Если вы живете вблизи пляжа или озера, обратите внимание, что пудели являются исключительными пловцами.

Их шерсть с низким содержанием аллергенов и не линяет, поэтому их легко ухаживать.

4. Голдендудль

Дудль – это смесь пуделей, которые имеют небольшой размер и являются гипоаллергенными. Goldendoodle – смесь с золотистым ретривером.

По словам специалиста по поведению домашних животных, кинолога, генерального директора и основателя PetDT Жаклина Кеннеди, голдендудли "не имеют чрезмерного влечения к добыче, как некоторые терьеры, и им не нужно столько физических упражнений, как, скажем, хаски". Но они любят играть.

5. Мальтез

Мальтийская болонка, или мальтез, очень общительна, любящая и нежная. Они также известны своей способностью к быстрому обучению, что может быть полезно для тех, кто впервые имеет собаку.

Однако если вы проводите большую часть дня вне дома, мальтийская болонка может быть не лучшей породой. С их дружелюбным темпераментом мальтийцы часто предпочитают проводить большую часть времени со своим хозяином. В противном случае они могут обеспечить непревзойденную преданность и любовь.

6. Ши-цу

"Ши-тцу имеют репутацию нежных, игривых и любящих", - говорит Брунс. Маленькие ши-цу не нуждаются в много прогулок на свежем воздухе, но они будут счастливы, проводя время со своим домашним любимцем дома. Поэтому это отличный вариант для жильцов квартир.

Кортни Джексон, ветеринар и основатель The Pets Digest, добавляет, что ши-цу в целом спокойнее других пород такого размера.

"Хотя они лают, но, кажется, лают не так сильно, как их меньшие собратья", – объяснила Джексон.

Следует помнить, что их длинная шерсть нуждается в ежедневном расчесывании. Важно делать это каждый день, особенно усы и макушки. Также осторожно очищайте уголки глаз влажной тканью. Чтобы защитить глаза от раздражения, волосы на макушке следует коротко подстричь или завязывать.

7. Йоркширский терьер

Эта порода является отличным вариантом для небольшого дома из-за своего размера и индивидуальности.

"Йорки известны своей нежностью и любовью, но, как правило, они меньше нуждаются в физическом контакте, чем ши-цу", - объясняет Брок. Они легко поддаются дрессировке, гипоаллергенны и не сильно линяют.

Йорки также являются прекрасной породой для людей, которые живут сами, поскольку они могут стать охранниками.

"Упорный, отважный, смелый, а иногда и властный, йорки демонстрирует все черты настоящего терьера", – говорят эксперты.

Такой терьер имеет блестящие волосы, которые могут спадать до земли. Их шерсть очень похожа на человеческие волосы, которые следует расчесывать каждый день.

8. Бостон-терьер

Еще один неприхотливый терьер – бостон-терьер. По словам ветеринара, обычно они известны своими бодрыми, дружелюбными, веселыми личностями. Большинство бостон-терьеров будут хорошо чувствовать себя с детьми и будут счастливы жить в квартирах или домах.

Эта порода не линяет и не выделяет много слюны, за ними легко ухаживать. Этих собак даже прозвали "американскими джентльменами" за их "безупречные манеры".

9. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Кавелер-кинг-чарльз-спаниели известны своим веселым, нежным нравом, а также сохраняют отвагу других спортивных пород спаниелей, что делает их хорошо подходящими для различных образов жизни.

Ветеринары указывают, что эта порода адаптивна и терпеливая, она хорошо подходит, если у вас есть другие животные.

Тревис Брорсен, эксперт по домашним животным для Animal Planet, знаменитый дрессировщик собак, ведущий My Big Fat Pet Makeover и судья в сериале Discovery Plus The Dog Games, добавляет, что они даже известны тем, что очень нежны, когда рядом с младенцами и малышами.

Еще одна положительная черта кавелера-кинг-чарльз-спаниелей заключается в том, что они любят угождать.

10. Уиппет

Уиппеты известны своей скоростью, за что получили прозвище "скаковая лошадь бедняков". Они ловки и спортивны, но, несмотря на их утонченное телосложение и быстрое шествие, это порода, которая любит лишь "свернуться калачиком и полежать на диване".

