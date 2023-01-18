9 опасных комнатных растений, которые могут отравить вас и домашних животных

Ухоженные цветы в вазонах, безусловно, радуют глаз и обаяние, гармонично дополняя интерьер как декоративный атрибут. Городская местность небогатая чистым воздухом, и в открытые окна попадает замусоренный кислород газами и вредными веществами. Комнатные растения очищают его от токсичных загрязнений. Но есть и ядовитые растения, которые не рекомендуется растить дома. И если огромные шипы, коварные колючки и вызывающая аллергию пыльца заметить легче, то о ядовитости сока догадаться сложно. Проблемы с потенциально опасными видами растений гораздо проще предупредить, чем справляться с последствиями. Для этого достаточно проверять статус и наличие меток о ядовитости перед выбором комнатных растений.

1. Адениум

Относится к группе суккулентных, ошеломляющей всех своей красотой. Имя называется Импольская лилия и Роза пустыни, а также известна как Звезда Сабинии. Крону украшают ароматные цветы, напоминающие розы и лилии. Благодаря своей простоте и неприхотливости в уходе Адениум пользуется спросом среди садоводов-любителей, и как домашнее декоративное растение.

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Древние африканские племенные общины использовали ее сок для пропитки стрел, попадая в жертвы и омертвлявшие их. Поэтому покупая цветок необходимо подумать об уютном месте, к которому не будет доступа детям и домашним питомцам.

Ученые запрещают помещать цветок в детскую комнату. Контакт с растением можно производить только в перчатках, после вымыть руки и весь инструментарий. Запрещается прикасаться к одежде и участкам кожи.

2. Олеандр

В народе называют "ароматным источником благополучия". Его соцветия собраны в гроздья и создают приятный, но немного сильный аромат, который очень часто вызывает головную боль, головокружение. Разрастается очень быстро и потому его цветение всегда обильное. Но для человеческого организма самым опасным элементом являются ланцетные листья, которые попадая в пищу, могут вызвать смерть взрослого человека и древесина, используемая в качестве топлива.

Попадая внутрь организма, вызывает сердечно-сосудистые отклонения. Содержащийся в лиственной части сердечный гликозид вызывает аритмии и блокады проводимости сердца. Работать с домашним жильцем необходимо в перчатках.

3. Антуриум

Одно из признанных растений рода Ароидных в комнатном микроклимате. Цветок содержит в соке оксалаты – соли щавелевой кислоты. Попадая на кожу, вызывает покраснение или аллергическую реакцию, но зависит от индивидуальных особенностей человека. Антурия, попадая в органы пищеварения, часто вызывает отечность гортани и небольшой ожог полости рта. Учитывая опасное влияние на организм, работать с растением необходимо аккуратно. Размещайте в недоступном для детей и животных месте.

4. Пахиподиум или Мадагаскарская пальма

Цветок с толстым колючим стеблем и верхушка в форме розетки, напоминающая пальму. Пахиподиум содержит ядовитый сок, что проявляется в результате нарушения целостности цветка. На кожный покров вещество не оказывает негативных действий, оно плохо влияет только на раны и слизистую. Избежать вреда здоровью поможет мытье рук после работы с растением.

5. Дифенбахия

Цветок качественно восстанавливает соответствующий нормам состав воздуха закрытого помещения, поселять в комнате для сна не рекомендуют. Ядовитый состав сока, который есть в стебле, приводит к сильным нарушениям пищеварительной системы, а также тяжести при дыхании. Сок дифенбахии, попадая на хрупкие слои кожи, вызывает ожоги.

6. Замиокулькас

Популярно растение, которое можно встретить в каждом доме. Самое распространенное народное название Денежное дерево. Опасный сок содержится по всему растению. Прикосновения к цветку не вызывают патологических изменений в организме. Только сок, содержащийся внутри ядовит. Сам цветок не воспроизводит токсичных испарений, провоцирующих химические отравления. Избегайте попадания сока в глаза и слизистые.

7. Плюмерия

Плюмерия считается ядовитым растением. Предпочтительно ядовитые вещества содержатся в соке. Попадая на мягкие ткани, вызывает сильные раздражения и воспалительный процесс. Несмотря на отрицательный факт, цветок хорошо приживается в домашних условиях и способствует хорошей очистке воздуха в помещении.

8. Пуансеттия или Вефлеемская звезда

Представительница молочайных растений, известные прежде всего своим ядовитостью. Содержит млечный сок, сталкиваясь со слизистой, вызывает зуд и покраснение. Цветок настолько оригинален, что его называют Вефлеемской звездой. Каждую цветочную часть обрамляет красочный прицветник. Млечный сок выделяется из-за малейшего повреждения цветка.

9. Плющ

Известен всем как декоративная домашняя лиана, которую часто выращивают для оформления фасадов и домашнего интерьера. Этот цветок содержит вещества, отталкивающие паразитов и грибки, хорошо очищающие воздух домашней зоны. Стебель лианы ядовит, и если его попробует на зуб животное, оно сразу же умрет. Плющ очень редко цветет, раскрывшиеся соцветия издают неприятный запах. Плоды, созревшие после цветения, сильно ядовиты. Поэтому образовавшуюся завязь лучше сразу сорвать.

Напомним, если у вас мало времени по уходу за комнатными растениями, но вы все же хотите наполнить дом красивыми вазонами – предлагаем подборку 6 неприхотливых растений, с которыми справятся даже дети.

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