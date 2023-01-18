9 небезпечних кімнатних рослин, які можуть отруїти вас та домашніх тварин

Доглянуті квіти у вазонах, безперечно, радують око та чарівність, гармонійно доповнюючи інтер'єр, як декоративний атрибут. Міська місцевість небагата на чисте повітря, і у відкриті вікна потрапляє засмічений кисень газами та шкідливими речовинами. Кімнатні рослини очищають його від токсичних забруднень. Але існують і отруйні рослини, які не рекомендується вирощувати вдома. І якщо величезні шипи, підступні колючки та пилок, що викликає алергію, помітити легше, то про отруйність соку здогадатися складно. Проблеми з потенційно небезпечними видами рослин набагато простіше попередити, ніж справлятися з наслідками. Для цього достатньо перевіряти статус та наявність позначок про отруйність перед вибором кімнатних рослин.

1. Аденіум

Належить до групи сукулентних, що приголомшує всіх своєю красою. Має назву Імпальська лілія і Троянда пустелі, а також відомиа як Зірка Сабінії. Крону прикрашають ароматні квіти, що нагадують троянди та лілії. Завдяки своїй простоті та невибагливості у догляді Аденіум має попит серед садівників-аматорів, і як домашняю декоративна рослина.

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Стародавні африканські племінні громади використовували її сік для просочення стріл, які потрапляючи у жертв та омертвляли їх. Тому купуючи квітку необхідно подумати про затишне місце, до якого не буде доступу дітям та домашнім вихованцям.

Вчені забороняють поміщати квітку у дитячій кімнаті. Контакт із рослиною можна здійснювати тільки в рукавичках, після вимити руки та весь інструментарій. Забороняється торкатися одягу та ділянок шкіри.

2. Олеандр

У народі називають "Ароматним джерелом благополуччя". Його суцвіття зібрані в грона і створюють приємний, але трохи сильний аромат, який дуже часто викликає головний біль, запаморочення. Розростається дуже швидко і тому його цвітіння завжди рясне. Але для людського організму найнебезпечнішим елементом є ланцетове листя, яке потрапляючи в їжу, може викликати смерть дорослої людини і деревина, яка використовується як паливо.

Потрапляючи всередину організму, викликає серцево-судинні відхилення. Серцевий глікозид, що містився в листяній частині, викликає аритмії та блокади провідності серця. Працювати з домашнім мешканцем необхідно у рукавичках.

3. Антуріум

Одна з визнаних рослин роду Ароїдних у кімнатному мікрокліматі. Квітка містить у соку оксалати – солі щавлевої кислоти. Потрапляючи на шкіру, викликає почервоніння чи алергічну реакцію, але залежить від індивідуальних особливостей людини. Антурія, потрапляючи в органи травлення, часто викликає набряклість гортані і невеликий опік ротової порожнини. З огляду на небезпечний вплив на організм працювати з рослиною необхідно акуратно. Розміщуйте у недоступному для дітей і тварин місці.

4. Пахіподіум або Мадагаскарська пальма

Квітка з товстим колючим стеблом і верхівка у формі розетки, що нагадує пальму. Пахиподіум містить отруйний сік, що проявляється в результаті порушення цілісності квітки. На шкірний покрив речовина не чинить негативних дій, вона погано впливає лише на рани та слизову оболонку. Уникнути шкоди здоров'ю допоможе миття рук після роботи з рослиною.

5. Дифенбахія

Квітка якісно відновлює відповідний нормам склад повітря закритого приміщення, поселяти в кімнаті для сну не рекомендують. Отруйний склад соку, який є в стеблі, спричиняє сильні порушення травної системи, а також тяжкість при диханні. Сік Дифенбахії, потрапляючи на тендітні шари шкіри, викликає опіки.

6. Заміокулькас

Популярна рослина, яку можна зустріти у кожному будинку. Найпоширеніша народна назва Грошове дерево. Небезпечний сік міститься у всій рослині. Дотики до квітки не викликають патологічних змін в організмі. Тільки сік, що міститься всередині отруйний. Сама квітка не відтворює токсичних випарів, які провокують хімічні отруєння. Уникайте потрапляння соку в очі та на слизові оболонки.

7. Плюмерія

Плюмерія вважається отруйною рослиною. Переважно отруйні речовини містяться в соку. Потрапляючи на м'які тканини, викликає сильні подразнення та запальний процес. Незважаючи на негативний факт, квітка добре приживається в домашніх умовах і сприяє хорошому очищенню повітря в приміщенні.

8. Пуансеттія або Вефлеємська зірка

Представниця молочайних рослин, які відомі насамперед своєю отруйністю. Містить чумацький сік, який стикаючись зі слизовою оболонкою, викликає свербіж і почервоніння. Квітка настільки оригінальна, що її називають Вефлеємською зіркою. Кожну квіткову частину обрамляє барвистий приквітник. Чумацький сік виділяється через найменше пошкодження квітки.

9. Плющ

Відомий усім, як декоративна домашня ліана, яку часто вирощують для оформлення фасадів та домашнього інтер'єру. Ця квітка містить речовини, які відштовхують паразитів і грибки, добре очищає повітря домашньої зони. Стебло ліани отруйне, і якщо її спробує на зуб тварина, вона відразу ж помре. Плющ дуже рідко цвіте, суцвіття, що розкрилися, видають неприємний запах. Плоди, що дозріли після цвітіння, сильно отруйні. Тому зав'язь, що утворилася, краще відразу зірвати.

Нагадаємо, якщо у вас мало часу для догляду за кімнатними рослинами, але ви все ж хочете наповнити будинок гарними вазонами – пропонуємо підбірку 6 невибагливих рослин, з якими впораються навіть діти.

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