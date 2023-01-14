Адвокат объяснила, могут ли некоторые украинцы вернуться в Украину, а затем снова уехать за границу

Теперь для студентов подходит срок для получения справки для продления отсрочки от мобилизации.

В связи с военным положением в Украине был введен запрет на выезд студентов иностранных университетов из страны. Украинцы с осени не могли уехать за границу на обучение. В то же время за границей остаются студенты, которые хотели бы приехать в Украину, а затем вернуться назад, например, на каникулы. Об этом рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

По ее словам, законом предусмотрено, что претенденты на профессиональное высшее и высшее образование дневной формы обучения не подлежат мобилизации на период обучения.

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"Самый популярный и эффективный – вариант выезда лиц, являющихся студентами дневной формы обучения иностранному вузу. Однако отсрочка от мобилизации предоставляется не более чем на 6 месяцев. Сейчас же, кроме того, подходит срок для получения справки для продления отсрочки от мобилизации. А для этого необходимо явиться в военкомат и предоставить справку о продолжении учебы", – отметила Екатерина Анищенко.

Однако на сайте Госпогранслужбы отмечается, что всем студентам запрещено выезжать из Украины. Эта категория граждан указана во втором абзаце третьей части статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовки и мобилизации".

Согласно пункту 2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины эта категория граждан не имеет права выезжать за пределы территории Украины, пояснила Анищенко.

"Таким образом, ребята, которые сейчас учатся в вузах за границей и хотят приехать в Украину на каникулы или по делам, смогут въехать на территорию Украины, как граждане своей страны, однако уехать – не смогут. И в таком случае выход будет только из-за обжалования решения Пограничной службы в суде", – отмечает Екатерина Анищенко.

Напомним, ранее юрист ответил, что будет с военнообязанными мужчинами, выехавшими за границу до 24 февраля.

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