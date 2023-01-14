Адвокат пояснила, чи можуть деякі українці повернутись в Україну, а потім знову виїхати за кордон

Наразі для студентів підходить термін для отримання довідки для продовження відстрочки від мобілізації.

У зв’язку з воєнним станом в Україні було запроваджено заборону на виїзд студентів іноземних університетів з країни. Українці з осені не могли виїхати за кордон на навчання. Водночас за кордоном залишаються студенти, які б хотіли приїхати в Україну, а потім повернутися назад, наприклад, на канікули. Про це розповіла адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

За її словами, законом передбачено, що претенденти на професійну вищу та вищу освіту денної форми навчання не підлягають мобілізації на період навчання.

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"Найпопулярніший і найефективніший – варіант виїзду осіб, які є студентами денної форми навчання іноземного ВНЗ. Однак відстрочка від мобілізації надається не більше ніж на 6 місяців. Зараз же, крім того, підходить термін для отримання довідки для продовження відстрочки від мобілізації. А для цього необхідно з’явитися до військкомату та надати довідку про продовження навчання", – зауважила Катерина Аніщенко.

Проте, на сайті Держприкордонслужби зазначається, що всім студентам заборонено виїжджати з України. Ця категорія громадян вказана в другому абзаці третьої частини статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Згідно з пунктом 2-6 Правил перетину державного кордону громадянами України, ця категорія громадян не має права виїжджати за межі території України, пояснила Аніщенко.

"Таким чином, хлопці, які зараз навчаються у ВНЗ за кордоном і хочуть приїхати в Україну на канікули або у справах, зможуть в’їхати на територію України, як громадяни своєї країни, проте виїхати – не зможуть. І в такому разі вихід буде тільки через оскарження рішення Прикордонної служби у суді", – наголошує Катерина Аніщенко.

Нагадаємо, раніше юрист відповів, що буде з військовозобов'язаними чоловіками, які виїхали за кордон до 24 лютого.

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