Альбом со фотографиями снежинок ученого-первопроходца, который приобрели в 1899 году, впервые выложили в сеть (фото)

Для Уилсона Бентли снег был источником сильного восхищения, заставившего его в возрасте 19 лет создать первые в мире микрофотографии снежных кристаллов, которые он назвал "крошечными чудесами красоты".

Потрясающий альбом с 355 оригинальными гравюрами снежинок был приобретен лондонским Музеем естественной истории в 1899 году, и только теперь коллекция оцифрована, а полный альбом доступен для просмотра в Интернете. Благодаря своему увлечению американский ученый-первопроходец стал известен как "Снежинка Бентли".

Уилсон Бентли родился в семье фермера в отдаленной части Вермонта на северо-востоке США. Его научный интерес к снегу проявился в 15 лет, когда его мать, учительница, подарила ему микроскоп. Сначала он пытался нарисовать узоры снежных кристаллов, но они были слишком сложны и он не успевал их зарисовывать, пока те не расстались.

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Позже отец подарил ему камеру с сильфоном, которую он смог присоединить к микроскопу, и после долгих экспериментов сфотографировал свою первую снежинку 15 января 1885 года.

На протяжении всей жизни Бентли был одержим снегом, льдом и другими естественными водными образованиями. Он сделал 5381 фотографию кристаллов снега на одну и ту же камеру в течение 47 зим. Он был первым американцем, зафиксировавшим размер капель дождя, и был одним из первых физиков облаков.

Бентли поставил свой набор в дровняке на ферме, и каждый раз, когда наступала метель, он снимал снежинки на окрашенную в черный цвет доску. Он рассматривал снежинки увеличительным стеклом, а ненужные сметал пером индейки. Выбранные кристаллы переносили на предметное стекло с помощью деревянной щепы от метлы, при этом Бентли старался не дышать на них.

Уилсон Бентли был очарован красотой изображений, а его журнальные статьи раскрывают его поэтический поворот фразы.

"Каждый кристалл был шедевром, и ни один узор никогда не повторялся. Когда снежинка растаяла, этот узор был навсегда потерян", – писал он в одном отчете 1925 года.

Бентли умер от воспаления легких 23 декабря 1931 года в возрасте 66 лет после ухода домой сквозь снежную бурю.

"Его записные книжки проявляют глубокую научную одержимость, стремление раскрыть тайны снега путем методической настойчивости. Он тщательно записал температуру, направление ветра и другие метеорологические детали снежных бурь, которые могли обнаружить любое влияние окружающей среды на природу снежных кристаллов. "Он все записал", – сказала Андреа Харт, менеджер по специальным коллекциям библиотеки музея, который приобрел альбом.

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