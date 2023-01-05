Альбом зі світлинами сніжинок вченого-першопрохідця, який придбали у 1899 році, вперше виклали у мережу (фото)

Для Вілсона Бентлі сніг був джерелом сильного захоплення, яке змусило його у віці 19 років створити перші у світі мікрофотографії снігових кристалів, які він назвав "крихітними дивами краси".

Приголомшливий альбом із 355 оригінальними гравюрами сніжинок був придбаний лондонським Музеєм природної історії в 1899 році, і тільки тепер колекцію оцифровано, а повний альбом доступний для перегляду в Інтернеті. Завдяки своєму захопленню американський вчений-першопрохідник став відомий як "Сніжинка Бентлі".

Вілсон Бентлі народився в родині фермера у віддаленій частині Вермонту на північному сході США. Його науковий інтерес до снігу проявився в 15 років, коли його мати, вчителька, подарувала йому мікроскоп. Спочатку він намагався намалювати візерунки снігових кристалів, але вони були надто складними і він не встигав їх замальовувати, поки ті не розстали.

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Пізніше батько подарував йому камеру з сильфоном, яку він зміг приєднати до мікроскопа, і після довгих експериментів він сфотографував свою першу сніжинку 15 січня 1885 року.

Протягом усього життя Бентлі був одержимий снігом, льодом та іншими природними водними утвореннями. Він зробив 5381 фотографію кристалів снігу на одну й ту ж саму камеру протягом 47 зим. Він був першим американцем, який зафіксував розмір крапель дощу, і був одним із перших фізиків хмар.

Бентлі поставив свій набір у дровняку на фермі, і щоразу, коли наставала хуртовина, він знімав сніжинки на пофарбовану в чорний колір дошку. Він розглядав сніжинки збільшувальним склом, а непотрібні змітав пером індички. Вибрані кристали переносили на предметне скло за допомогою дерев’яної тріски від мітли, при цьому Бентлі намагався не дихати на них.

Вілсон Бентлі був зачарований красою зображень, а його журнальні статті розкривають його поетичний поворот фрази.

"Кожен кристал був шедевром, і жоден візерунок ніколи не повторювався. Коли сніжинка розтанула, цей візерунок був назавжди втрачений", – писав він в одному звіті 1925 року.

Бентлі помер від запалення легенів 23 грудня 1931 року у віці 66 років після того, як йшов додому крізь сніжну бурю.

"Його записні книжки виявляють глибоку наукову одержимість, прагнення розкрити таємниці снігу шляхом методичної наполегливості. Він ретельно записав температуру, напрямок вітру та інші метеорологічні деталі снігових бур, які могли виявити будь-який вплив навколишнього середовища на природу снігових кристалів. "Він усе записав", – сказала Андреа Харт, менеджер зі спеціальних колекцій бібліотеки музею, який придбав альбом.

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