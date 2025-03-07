Американцы поддерживают сокращение госрасходов: неожиданные данные опроса

Сокращение государственных расходов – тема, всегда вызывающая споры. Пока одни считают, что урезание бюджета ставит под угрозу важные социальные программы, другие уверены, что это поможет избавиться от лишних расходов.

Однако свежий опрос показал неожиданный результат: большинство американцев поддерживают инициативы Илона Маска по этому направлению. Насколько велика эта поддержка и как на нее отреагировали в политических кругах, пишет Fox News.

Опрос CBS/YouGov установил, что 54% респондентов считают, что Маск и его Департамент государственной эффективности (DOGE) должны участвовать в управлении государственными финансами. Этот результат стал неожиданностью для аналитиков CNN, особенно на фоне протестов против DOGE и жесткой критики демократов.

Журналист CNN Гарри Энтен признался, что его удивили. "Это одна из самых больших цифр, которые я видел. Я подумал: "Подождите, что?!" - заявил он в эфире.

Исследование также показало, что общество разделилось во мнениях, какие именно расходы урезает DOGE. Согласно опросу Washington Post/IPSOS, 42% опрошенных считают, что речь идет о "лишних" расходах, тогда как 36% уверены, что сокращаются важные государственные программы.

CNN отметила, что, несмотря на попытки демократов убедить общественность в том, что DOGE наносит ущерб необходимым социальным инициативам, значительная часть американцев с этим не соглашается. "Демократы утверждают, что Маск урезает в основном важные программы, но в это верят только 36%", – подчеркнул Энтен.

На прошлой неделе Маск на заседании кабинета министров заявил, что DOGE планирует достичь цели по сокращению государственных расходов на 1 триллион долларов.

Ранее UAportal писал, почему Илон Маск получил беспрецедентные привилегии в команде Трампа.

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