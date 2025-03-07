Американці підтримують скорочення держвитрат: несподівані дані опитування

Скорочення державних витрат – тема, яка завжди викликає суперечки. Поки одні вважають, що урізання бюджету ставить під загрозу важливі соціальні програми, інші впевнені, що це допоможе позбутися зайвих витрат.

Проте свіже опитування показало несподіваний результат: більшість американців підтримують ініціативи Ілона Маска у цьому напрямі. Наскільки велика ця підтримка і як на неї відреагували у політичних колах, пише Fox News.

Опитування CBS/YouGov виявило, що 54% респондентів вважають, що Маск та його Департамент державної ефективності (DOGE) повинні брати участь в управлінні державними фінансами. Цей результат став несподіванкою для аналітиків CNN, особливо на тлі протестів проти DOGE та жорсткої критики з боку демократів.

Журналіст CNN Гаррі Ентен зізнався, що його здивували. "Це одна з найбільших цифр, які я бачив. Я подумав: "Зачекайте, що?!" - заявив він в ефірі.

Дослідження також показало, що суспільство розділилося в думках, які саме витрати урізує DOGE. Згідно з опитуванням Washington Post/IPSOS, 42% опитаних вважають, що йдеться про "зайві" витрати, тоді як 36% впевнені, що скорочуються важливі державні програми.

CNN зазначила, що, незважаючи на спроби демократів переконати громадськість у тому, що DOGE завдає шкоди необхідним соціальним ініціативам, значна частина американців із цим не погоджується. "Демократи стверджують, що Маск урізує в основному важливі програми, але в це вірять лише 36%", – наголосив Ентен.

Минулого тижня Маск на засіданні кабінету міністрів заявив, що DOGE планує досягти мети щодо скорочення державних витрат на 1 трильйон доларів.

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