Аномальное тепло и резкое похолодание: синоптики рассказал, чем удивит погода в Украине на этой неделе

В конце декабря в понедельник и вторник, 30-31 числа, на территории Украины прогнозируется аномально теплая погода с отсутствием значительных осадков. Это связано с приходом воздушных масс с юго-запада Европы.

Небо будет преимущественно облачным с кратковременными прояснениями. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич на сайте Мета.

В некоторых регионах возможно образование туманов, которые будут существенно снижать видимость. Ветер ожидается юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с, а в Закарпатье он будет слабым и переменным. В ночные часы температура будет колебаться в пределах -3...+3 °С, а днем будет повышаться до +2...+7 °С. Снежный покров останется только в Карпатах, в то время как на остальной территории его не будет.

В первый день 2024, 1 января, на всей территории Украины сохранится аномально теплая погода, местами превышая климатическую норму на 6-12 °С. Благодаря повышенному атмосферному давлению, существенные осадки не прогнозируются. Однако на севере страны и на отдельных участках Полесья днем возможны небольшие дожди с мокрым снегом. Ветер будет оставаться юго-западным направлением со скоростью 7-12 м/с, а днем местами возможны порывы до 15–20 м/с, в Карпатах – до 30 м/с. В ночные часы температура воздуха будет составлять -1…+4 °С, а днем подниматься до +3…+8 °С, в южных регионах и Прикарпатье – до +10 °С.

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В четверг, 2 января, в Украине сохранится теплая и ветреная погода. Осадков почти не ожидается, лишь к вечеру на северных и северо-западных территориях возможен слабый дождь. Ветер будет юго-западного направления, со скоростью 9–14 м/с, местами возможны порывы до 17–22 м/с, в Карпатах – до 30–35 м/с. В ночные часы температура составит +2…+7 °С, а днем повысится до +6…+11 °С. В Карпатах и Закарпатье ночью будет -4…+1 °С, днем температура будет держаться около 0 °С.

В пятницу, 3 января, с приходом холодного фронта и сменой ветра на северо-западный в Украине начнется постепенное охлаждение, которое охватит большинство регионов. Снижение температуры будет сопровождаться локальными осадками в виде снега, мокрого снега и местами снежной крупы. В западных областях на дорогах возможно образование гололеда. Ветер изменится с западного на северо-западный, 7–12 м/с, а ночью и утром местами порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура на севере и западе в течение суток будет колебаться от -2 до +3 °С, в остальных регионах – от +2 до +7 °С, с постепенным снижением до вечера.

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В выходные, 4–5 января, холодный воздух охватит почти всю территорию Украины, за исключением юго-восточных регионов, где еще сохранится относительно теплая погода. В воскресенье в большинстве областей прогнозируется умеренный снег или мокрый снег, а на юге возможен дождь из-за влияния западного циклона. На дорогах ожидается гололедица и снежный накат. Ветер будет преобладать на юго-западе со скоростью 7–12 м/с. В ночные часы температура воздуха будет составлять -2...-8°С, днем будет колебаться в пределах -5...+1°С. В южных областях ночью прогнозируется -3...+2°С, а днем от +1 до +6°С.

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