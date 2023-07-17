Археологи нашли в Тунисе загадочно исчезнувший город Неаполис, который основал Юлий Цезарь

После сильного шторма археологи обнаружили пропавший древний город Неаполис, ранее скрытый на морском дне. В прошлом этот город был важным портом и никто не знал, где он располагался.

Об этом пишет Daily Express.

Город был основан Юлием Цезарем, но с утратой империи могущества он постепенно терял свою важность и приходил в упадок. Археолог Мунир Фантар почти 20 лет безуспешно пытался найти следы этого исчезнувшего города. Неаполис стал для него самой большой загадкой, с которой он когда-либо сталкивался.

Ученые продолжали безрезультатные поиски до 2013 года, когда юг Средиземного моря подвергся шторму, обнажившему морское дно у побережья Набеля в Тунисе. Через несколько дней были замечены "странные каменные постройки".

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Последующие исследования показали, что эти постройки состояли из каменных блоков, колонн и фундаментов зданий. Фантар признал, что это открытие ошеломило археологов, поскольку они оказались частью потерянного города.

После многих лет подводных исследований Фантар и его команда смогли воссоздать комплекс зданий, улиц и обширную промышленную зону Неаполиса на карте. Последующие исследования планируют раскрыть окончательную важность города для Римской империи.

Напомним, в Греции нашли судно в возрасте 2500 лет.

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