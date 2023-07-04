Археологи обнаружили подсказки о доисторических плавильных мастерских в Иране (фото)

Археологи обнаружили новые доказательства о доисторических мастерских по выплавке металла, разбросанных в регионе Шахдад провинции Керман на юге Ирана. Благодаря своему особому расположению и условиям окружающей среды, эта территория была одним из древнейших центров производства бронзы.

Исследователи обнаружили техническое разнообразие металлических реликвий, датируемых бронзовым веком. Развитие металлообработки в регионе Шахдад во многом обязано существованию здесь шахт, сообщает Tehran Times.

Отмечается, что исследованная территория площадью около 131 гектара расположена примерно в 1,5 км к востоку от города Шахдад на западной окраине пустыни Лут. Участок имеет длину 1750 метров с северо-востока на юго-запад и 750 метров в ширину с северо-запада на юго-восток.

Видео дня

Читайте также: Украшенная изображениями цветов, львов и кораллов: в Китае нашли 800-летнюю гробницу

"Команда выявила исторические и культурные доказательства, такие как остатки выплавки меди, медные предметы, каменные инструменты и куски керамики, которые датируются ранними доисторическими временами до начала урбанизации", – рассказали археологи.

Необработанные куски медной руды, разбросанные на поверхности участка Шахдад, указывают на легкий доступ древних общин к источникам меди, легко доступным в соседних горах на западе пустыни Лут.

Археологи говорят, что, исходя из имеющихся улик, древние плавильные мастерские в регионе Шахдад датируются эпохой халколита (каменно-медный век) и бронзовым веком.

Напомним, в Китае археологи обнаружили на Лесовом плато огромный участок зданий из утрамбованной земли, кладбищ и бронзовых литейных мастерских. Находка датируется примерно 3200 лет назад.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!