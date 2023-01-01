Археологи обнаружили в Айдахо каменные наконечники в возрасте почти 16 тысяч лет (фото)

Археологи в Айдахо, США, обнаружили остряные каменные инструменты, которые датируются примерно 15 785 годами назад. Это делает находку на тысячи лет старше ранее известных инструментов.

Исследование отодвигает известный возраст некоторых из самых древних инструментов на континенте и может пролить свет на связи между жителями Азии и Северной Америки в ледниковый период. Об этом пишет Gizmodo.

"С научной точки зрения эти открытия добавляют очень важные подробности о том, как выглядят археологические записи древнейших людей Америки", – сказал Лорен Дэвис, археолог из Университета штата Орегон и ведущий автор исследования.

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Отмечается, что Паром Купера – это традиционная земля Нез-Персе в Айдахо. На этом месте обнаружена груда обработанного камня и останков животных с момента первых раскопок в середине 20 века.

Инструменты примерно того же возраста, что и каменные чешуи и костные остатки (ранее обнаруженные Дэвисом с другой командой), предполагают, что на этом месте жили люди.

"Меньшие снаряды, установленные на дротиках, будут проникать глубоко и нанесут огромный внутренний ущерб. Вы можете охотиться на любое известное нам животное с таким оружием", – сказал Дэвис.

Ранее в Турции археологи раскопали второй храм царя урартского Менуа и остатки гробницы.

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