Археологи в Италии нашли скелет юноши, умершего ''одной из самых ужасных смертей за всю историю'' (фото)

Археологи из Миланского университета раскопали скелет мужчины, умершего после пыток и неудачного обезглавления. Ученые считают, что его казнили на "колесе смерти".

Как сообщает IFLScience, со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of Archaeological Science, археологи определили, что мужчина умер в возрасте до 20 лет в 13 веке. Он был похоронен у собора в Милане на севере Италии.

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Остатки показали, что он при жизни страдал от ран, симметрично расположенных на руках и ногах, что указывает на умышленное ранение. Основываясь на исторических записях, исследователи предположили, что мужчину пытали с помощью "колеса", также известного как "разрывное колесо" или "колесо Кэтрин".

Это было устройство для пыток, которое использовалось для публичной казни в течение большей части европейской истории до начала ранней современной эры (ок. 1500). Людей пытали, методически ломая конечности и травмировали колесом.

Отмечается, что тяжелое деревянное колесо бросало на конечности людей, начиная с голеней и продвигаясь вверх. Как только их тело будет достаточно повреждено, сломанные конечности вплетали в спицы колеса или плотно привязывали к нему с помощью веревки. Затем наносили телесные повреждения - лезвиями, тупыми предметами, огнем, плетьми или раскаленными клещами. После этого колесо с привязанной к нему жертвой устанавливали на столбе и вывешивали на всеобщее обозрение. Жертва пыток погибала в страшных муках, или ее умерщвляли казнью.

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Почти мертвая жертва висела здесь некоторое время, возможно, дни или недели, пока они в конце концов не погибли или не были бы устранены от страданий казнью.

Издание пишет, что изнурительная техника пыток чаще всего применялась против обвиняемых в ужасающих преступлениях, но на севере Италии, где было найдено это тело, этот вид пыток обычно использовался для лиц, подозреваемых в распространении чумы.

Судебно-медицинский анализ его скелета также нашел необычные линейные переломы в основе черепа. Скорее всего, по мнению исследователей, это было результатом острой травмы тяжелого оружия во время "угловатого обезглавления".

Таким образом, исследователи задокументировали первые археологические доказательства того, что человека пытали колесом в средневековой северной Италии.

Ранее в Мексике археологи обнаружили доказательства ритуального обезглавления.

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