Археологи в Італії знайшли скелет юнака, який помер ''однією з найжахливіших смертей за всю історію'' (фото)

Археологи з Міланського університету розкопали скелет чоловіка, який помер після тортур і невдалого обезголовлення. Вчені вважають, що його стратили на "колесі смерті".

Як повідомляє IFLScience, з посиланням на дослідження, опубліковане в Journal of Archaeological Science, археологи визначили, що чоловік помер у віці до 20 років у 13 столітті. Він був похований біля собору в Мілані на півночі Італії.

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Рештки показали, що він за життя страждав від ран, симетрично розташованих на руках і ногах, що вказує на якесь навмисне поранення. Грунтуючись на історичних записах, дослідники припустили, що чоловіка катували за допомогою "колеса", також відомого як "розривне колесо" або "колесо Кетрін".

Це був пристрій для тортур, який використовувався для публічної страти протягом більшої частини європейської історії до початку ранньої сучасної ери (бл. 1500 р.). Людей катували, методично ламаючи кінцівки та травмували колесом.

Зазначається, що важке дерев’яне колесо кидали на кінцівки людей, починаючи з гомілок і просуваючись угору. Як тільки їхнє тіло буде достатньо пошкоджене, зламані кінцівки вплітали в спиці колеса або щільно прив’язували до нього за допомогою мотузки. Потім наносили тілесні ушкодження — лезами, тупими предметами, вогнем, батогами або розпеченими кліщами. Після цього колесо з прив'язаною до нього жертвою встановлювали на стовпі й вивішували на загальний огляд. Жертва тортур гинула у страшних муках, або ж її умертвляли стратою.

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Майже мертва жертва висіла б тут деякий час, можливо, дні чи тижні, поки вони врешті-решт не загинули або не були б усунені від страждань стратою.

Видання пише, що виснажлива техніка тортур найчастіше застосовувалася проти звинувачених у жахливих злочинах, але на півночі Італії, де було знайдено це тіло, цей вид тортур зазвичай використовувався для осіб, підозрюваних у поширенні чуми.

Судово-медичний аналіз його скелета також виявив незвичайні лінійні переломи в основі черепа. Швидше за все, на думку дослідників, це було результатом гострої травми важкої зброї під час "незграбного обезголовлення".

Таким чином дослідники задокументували перші археологічні докази того, що людину катували колесом в середньовічній північній Італії.

Раніше у Мексиці археологи знайшли докази ритуального обезголовлення.

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