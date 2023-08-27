У піраміді майя знайшли докази, що давні племена відрізали голови людям для ритуалів (фото)

Археологи у Мексиці, які досліджували піраміду майя, знайшли докази ритуального обезголовлення. Це сталося під час розкопок пірамідальної споруди у Moral Reforma — в місті майя класичного періоду, розташованого в муніципалітеті Баланкан у мексиканському штаті Табаско.

Заселення цього місця датується приблизно 300 роком нашої ери, воно стало важливим торговим центром уздовж річки Сан-Педро-Мартір, повідомляє INAH.

Зазначається, що це місто розвивалося до 622–756 рр. нашої ери, займаючи територію у 215 акрів. Тут були побудовані палаци, площі та кілька комплексів пірамід.

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У квітні 2023 року археологи з INAH знайшли тут 13 поховань. Коли дослідники провели фізичне антропологічне дослідження останків поховання, то підтвердили, що принаймні двоє людей були обезголовлені у результаті ритуалів підношення (600–900 рр. н.е.).

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На одному з двох черепів помітили є сліди горизонтальних порізів біля кістки, яка утворює основу черепа, і перших двох кісток у верхній частині хребта.

Міріам Анжеліка Камачо Мартінес, фізичний антрополог з INAH Tabasco Centre, сказала: "Використання гострого предмета використовувалося для вилучення черепа, і ми це знаємо, тому що шийні відділи та нижня щелепа зберегли свій анатомічний зв’язок, хоча важко визначити, чи ця травма стала причиною смерті, чи це було зроблено посмертно".

Кілька поховань також мали черепи з ознаками пластинчастої косої деформації, форми штучної модифікації черепа, яка вказувала на високий соціальний статус. Дослідники припустили, що поховання, організовані за глибиною та стилем, можливо, були призначені як жертви божеству підземного світу майя, як частина ритуалу освячення храму.

Раніше експерти з Національного інституту антропології та історії (INAH) у Мексиці знайшли ще одне поховання часів майя. Принесена у жертву людина мала при собі дорогоцінну прикрасу – нефритовий перстень.

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