У Мексиці знайдено жертву майя з нефритовим перснем (фото)

Експерти з Національного інституту антропології та історії (INAH) у Мексиці знайшли ще одне поховання часів майя. Принесена у жертву людина мала при собі дорогоцінну прикрасу – нефритовий перстень.

Ця знахідка була виявлена ​​під час старанних розкопок археологів у стародавньому місті майя, відомому як Ель-Тігре, або Іцамканак, повідомляє INAH. Назва міста перекладається як "місце ящірки-змії".

Зазначається, що знахідці приблизно 1200 років.

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Дієго Прієто Ернандес, голова Національного інституту антропології та історії (INAH), поділився подробицями цієї важливої ​​знахідки. За його словами, знайдений скелет був частиною похоронної жертви.

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"Урочисте оформлення включало дві великі посудини. Ці контейнери були увінчані керамічними мисками, які використовувалися як кришки. Серед них одне судно привернуло увагу археологів. Всередині знайшли скелет молодої людини. Крім того, ця людина була поміщена в зігнутому положенні, біля решток знайшли добре збережений нефритовий перстень. Цей перстень був досить унікальним і виділявся", – зазначив Ернандес.

Враховуючи особливості контейнерів, експерти вважають, що це поховання можна пов’язати з пізньокласичним періодом, який припадає на 600-800 роки нашої ери. Крім того, ця епоха відповідає піку населення та політичного впливу в Ель-Тігре.

Вчені сподіваються виявити будь-які інші пов’язані предмети, такі як насіння або дрібніші прикраси, які можуть бути пов’язані з цим відкриттям.

Нагадаємо, археологи відкопали на Рівненщині старовинну шпильку та намистину.

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