Археологи встретили доказательство древнейшего места жительства людей в Северной Америке возрастом более 18 тысяч лет (фото)

Команда ученых считает, что обнаружила доказательства кочевки людей штатом Орегон, по крайней мере, 18 000 лет назад. Это может быть доказательством древнейшего места жительства людей в Северной Америке.

Как сообщает BLM, археолог Патрик О'Грейди возглавлял команду, совершившую большое открытие. Археологи обнаружили фрагменты зубов верблюда, которые первоначально были скрыты вулканическим пеплом от извержения горы Сент-Хеленс примерно 15 000 лет назад.

Исследователи также обнаружили оранжевый агатовый скребок с остатками крови бизона. Эксперты из BLM сказали, что "естественное наслоение отложений каменного укрытия" указывает на то, что скребки датируются даже большей древностью, чем вулканический пепел и зубы верблюда.

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После проведения "радиоуглеродного анализа датировки" стало известно, что зубы датируются 18250 годами назад.

"Идентификация 15 000-летнего вулканического пепла была шоком, в то время как дать Тома 18 000 лет на эмали с каменными орудиями и чешуями внизу были еще более впечатляющими", - подчеркнули ученые.

Ранее в Турции археологи обнаружили трехкомнатную урартскую гробницу с местом для жертвоприношений.

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