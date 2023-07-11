Археологи натрапили на доказ найдавнішого місця проживання людей в Північній Америці віком понад 18 тисяч років (фото)

Команда науковців вважає, що виявила докази кочування людей штатом Орегон принаймні 18 000 років тому. Це може бути доказом найдавнішого місця проживання людей у ​​Північній Америці.

Як повідомляє BLM, археолог Патрік О'Грейді очолював команду, яка зробила велике відкриття. Археологи знайшли фрагменти зубів верблюда, які спочатку були приховані вулканічним попелом від виверження гори Сент-Хеленс приблизно 15 000 років тому.

Дослідники також знайшли помаранчевий агатовий скребок із залишками крові бізона. Експерти з BLM сказали, що "природне нашарування відкладень кам’яного укриття" вказує на те, що скребки датуються навіть більшою давниною, ніж вулканічний попіл і зуби верблюда.

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Після проведення "радіовуглецевого аналізу датування" стало відомо, що зуби датуються 18 250 роками тому.

"Ідентифікація 15 000-річного вулканічного попелу була шоком, тоді як дати Тома 18 000 років на емалі з кам’яними знаряддями та лусками внизу були ще більш вражаючими", – наголосили науковці.

Раніше у Туреччині археологи знайшли трикімнатну урартську гробницю з місцем для жертвоприношень.

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