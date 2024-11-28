Армия РФ атаковала энергообъекты Украины ракетами и дронами: без света Луцк, Ровно и Хмельнитчина

На рассвете 28 ноября Воздушные силы Украины зафиксировали взлет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области Около 5:30 по территории Украины был нанесен ракетный удар.

Об этом сообщают Воздушные силы

В 5:30 произошли пуски крылатых ракет, в результате чего были атакованы разные регионы Украины В Харькове и Луцке раздались взрывы.

Из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру во всех областях Украины экстренно ввели отключение электроэнергии.

"Энергетика снова под массированным ударом. Атаки на энергообъекты зафиксированы по всей Украине НЭК "Укрэнерго" ввело экстренные отключения электроэнергии", - сообщил министр энергетики Галущенко.

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Последствия атаки по регионам:

Киевщина: В столице обломки ракеты упали на открытую территорию.

Харьковщина: В Киевском районе Харькова повреждено гражданское предприятие.

Сумщина: В Шостке разрушены инфраструктурные объекты, повреждены школа, больница, многоэтажки и системы водоснабжения.

Виннитчина: Разрушено хозяйственное здание, повреждены жилые дома, произошло возгорание автомобиля.

Одещина: Предварительно зафиксированы повреждения частных домов.

Житомирщина, Львовщина, Ивано-Франковская: Слышны звуки взрывов.

Ровенщина: Сильное задымление над Ровным, более 280 тысяч абонентов остались без света, также перебои с водоснабжением.

Волынь: В Луцке несколько ракетных ударов. Частично отсутствует электроснабжение, остановлена работа электротранспорта.

Николаевщина: Из-за отключения электроэнергии остановлена работа трамваев, троллейбусов и образовательных учреждений.

Атаки на энергетику продолжаются, во многих регионах действуют экстренные отключения.

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