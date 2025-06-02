Армия РФ атаковала Харьков баллистикой: есть пострадавшие, повреждены предприятие и частные дома (фото)

Вечером 1 июня русские войска атаковали Украину ударными беспилотниками. Под утро 2 июня Харьков подвергся мощной атаке — раздалась серия взрывов.

Об этом сообщают Воздушные силы и местные власти. Как заявил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик, одна из баллистических ракет попала в Харьковское шоссе (ранее Белгородское). Из-за этого движение от центра города к окружной дороге заблокировано.

В Холодногорском районе зафиксированы прилеты трех дронов-камикадзе типа "Шахед", после чего последовал удар баллистической ракетой. Повреждены не менее 20 частных домов и гражданское предприятие.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что две баллистические ракеты попали в Киевском районе города: одна возле многоэтажки, другая в дорогу, недалеко от школы. По его словам, трагедии удалось избежать только чудом.

"Еще несколько метров – и ракета попала бы в жилой дом. Еще несколько минут – и на дороге могли быть авто или автобусы", - написал Терехов.

Хронология событий

04:09 - первое сообщение о взрыве в Харькове.

- первое сообщение о взрыве в Харькове. 04:11–04:19 — председатель ОВА Олег Синегубов сообщил об атаке БПЛА и прилетах в Холодногорском районе.

— председатель ОВА Олег Синегубов сообщил об атаке БПЛА и прилетах в Холодногорском районе. 04:39 — повреждено гражданское предприятие, частные дома, автомобили.

— повреждено гражданское предприятие, частные дома, автомобили. 04:46 - подтверждены удары баллистическими ракетами.

- подтверждены удары баллистическими ракетами. 05:03–05:30 — зафиксировано два удара в Киевском районе: в дорогу и возле многоэтажек, повреждены фасады зданий, выбиты окна.

— зафиксировано два удара в Киевском районе: в дорогу и возле многоэтажек, повреждены фасады зданий, выбиты окна. 05:05–05:07 — количество пострадавших выросло до шести, в том числе 7-летний мальчик.

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Коммунальные службы уже работают на местах попадания. Мэр пообещал, что поврежденная инфраструктура будет восстановлена в ближайшее время.

Напомним, 21 мая Национальная гвардия Украины подтвердила информацию о российском ракетном ударе по полигону в Сумской области, где украинские военнослужащие проходили обучение. В результате атаки погибли шесть военных, десять – получили ранения.

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