Армия РФ атаковала Харьков баллистикой: есть раненые (фото)

Утром 25 декабря в Харькове прогремела серия взрывов. В регионе объявлена воздушная тревога, а местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях. Воздушные силы сообщили: "Балистика на Харьковщине".

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Воздушные силы ВСУ, мэр Харькова Игорь Терехов. Олег Синегубов отметил: "Российская армия нанесла как минимум семь ударов. Харьков и район — оставайтесь в укрытиях!"

Читайте также: Кому не нужно обновлять данные в ТЦК и что будет, если не стать на военный учет

По состоянию на 06:28 он сообщил, что в результате вражеских атак возникло несколько пожаров, а также зафиксировано повреждение гражданской нежилой инфраструктуры.

В 06:40 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех пострадавших в тяжелом состоянии в Салтовском районе города.

Напомним, армия РФ атаковала Тернополь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!