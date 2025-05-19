Армия РФ атаковала Херсон и Сумщину: есть попадания в предприятие, раненые и погибшие (фото)

Вечером 18 мая, около 22:30, российские войска нанесли артиллерийский удар по жилым районам Херсона. В результате атаки погибла 75-летняя женщина — снаряд попал прямо в ее дом. В ночь на 19 мая враг также атаковал Сумскую область. По данным Сумской областной военной администрации, в Шосткинской общине зафиксировано по меньшей мере шесть попаданий дронов-камикадзе. В результате удара пострадала инфраструктура одного из местных предприятий.

Кроме того, ранения получили три человека: 76-летний мужчина и две женщины в возрасте 53 года. У всех диагностированы контузии и черепно-мозговые травмы, они были госпитализированы. Об этом сообщают Сумская ОВА в Telegram, Херсонская городская военная администрация в Telegram.

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Во время обстрела Сумщины также был ранен 44-летний охранник предприятия. Кроме того, повреждены по меньшей мере четыре жилых дома. На месте продолжается аварийно-спасательная операция, детали последствий уточняются.

Напомним, в пятницу вечером, 2 мая РФ атаковала шахедами Харьков. В городе десятки пострадавших, в том числе ребенок.

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