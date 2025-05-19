Армія РФ атакувала Херсон та Сумщину: є влучання у підприємство, поранені та загибла (фото)

Увечері 18 травня, близько 22:30, російські війська завдали артилерійського удару по житлових районах Херсона. Внаслідок атаки загинула 75-річна жінка — снаряд влучив прямо в її будинок. У ніч на 19 травня ворог також атакував Сумську область. За даними Сумської обласної військової адміністрації, у Шосткинській громаді зафіксовано щонайменше шість влучань дронів-камікадзе. Внаслідок удару постраждала інфраструктура одного з місцевих підприємств.

Крім того, поранень зазнали троє людей: 76-річний чоловік і дві жінки віком 53 роки. У всіх діагностовано контузії та черепно-мозкові травми, їх було госпіталізовано. Про це повідомляють Сумська ОВА в Telegram, Херсонська міська військова адміністрація в Telegram.

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Під час обстрілу Сумщини також було поранено 44-річного охоронця підприємства. Окрім того, пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки. На місці досі триває аварійно-рятувальна операція, деталі наслідків уточнюються.

Нагадаємо, у п’ятницю ввечері, 2 травня РФ атакувала шахедами Харків. У місті десятки постраждалих, зокрема дитина.

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