Армия РФ атаковала Сумы: дрон попал в многоэтажку, четыре человека погибли, ранены (фото)

В результате российского удара по жилому дому в Сумах погибли по меньшей мере четыре человека – их тела вытащили из-под завалов. По информации ОВА, пятеро пострадавших, в том числе ребенок, были госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает ГСЧС, спасатели обнаружили тела двух погибших – мужчины и женщины. По данным Сумской областной военной администрации, по состоянию на 8:00 утра жертвами атаки стали четыре человека, еще девять получили ранения, среди них один ребенок.

Последствия попадания. Источник: ГСЧС

Последствия попадания. Источник: ГСЧС

Последствия попадания. Источник: ГСЧС

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Спасательные работы продолжаются. Попадание российского дрона-камикадзе повлекло за собой разрушение пяти квартир на четырех этажах, повреждение 12 балконов, а также более 80 окон. Удар также нанес ущерб более 20 автомобилям.

Напомним, ранее мы рассказывали, что армия РФ совершила атаку БПЛА на Киевщину, повреждена десятиэтажка, три человека погибли.

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