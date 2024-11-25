Армия РФ атаковала центр Харькова: загорелся пожар, есть раненые (фото)

В Харькове утром 25 ноября прогремел взрыв, вызвавший пожар. В результате атаки пострадали 10 человек, пятеро из них госпитализированы.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"В Харькове взрыв. Будьте осторожны! Удар пришелся по Киевскому району города. На месте попадания пожар."

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По информации Олега Синегубова, взрыв произошел на одной из центральных улиц. В результате повреждены гражданская инфраструктура и автомобили. На месте происшествия работают экстренные службы и медики.

По словам Терехова, удар окупантов пришелся на район с плотной жилой застройкой. Взрыв произошел во дворах, окруженных многоэтажными домами, что привело к возгоранию хозяйственных построек и автомобилей.

Напомним, террористы в очередной раз атаковали Одессу.

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