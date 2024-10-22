Армия РФ обстреляла частные дома в Сумах: есть погибшие, среди них ребенок

В результате атаки российских дронов на Сумы в ночь на 22 октября погибли три человека, включая ребенка. Трагедия произошла после прямого попадания беспилотников в частные дома областного центра.

По информации Сумской областной военной администрации, силы противовоздушной обороны сбили 25 вражеских "Шахедов", однако воздушные бои в регионе продолжаются.

Местное издание " Граница.Медиа " сообщает детали трагедии: среди погибших – мать с дочерью и сестра раненого мужчины. По словам соседей, сестра, которая имела психическое заболевание, проживала во флигеле и не смогла спастись. Основной удар пришелся на дом, где находилась семья.

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Соседи успели вытащить из-под завалов раненого мужчину, но его жена и дочь остались под обломками дома, охватившего пожар.

Утром оккупанты продолжили обстрел Сум, атаковав многоквартирный дом и объекты критической инфраструктуры. Информация о последствиях этих ударов уточняется.

Напомним, армия РФ всю ночь атаковала Украину 136 дронами: есть попадания по объекту на Тернопольщине, 51 "шахед" сбит.

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