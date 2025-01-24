Армия РФ совершила атаку БПЛА на Киевщину: повреждена десятиэтажка, три человека погибли (фото)

В ночь на 24 января в результате атаки вражеских беспилотников на Киевщине погибли три человека: мужчина в Глевасе и супруги в Броварах. По словам Калашника, в Глевасе обломки сбитой цели повлекли за собой пожар в частном доме, где было обнаружено тело погибшего. Возгорание удалось ликвидировать.

В этом же населенном пункте был поврежден 10-этажный жилой дом, где погиб 36-летний мужчина. Об этом сообщили исполняющий обязанности главы Киевской ОВА Николай Калашник, ГСЧС и полиция Киевской области.

Обновленные данные, предоставленные полицией в 7.35 утра, подтвердили, что число жертв возросло до трех. Пострадавшие также госпитализированы: 26-летний мужчина получил ожоги, а 38-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс.

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ГСЧС уточнили, что разрушения подверглись объектам в Фастовском районе и в Броварах. В Глевасе поврежден 10-этажный дом, где спасатели эвакуировали 150 жителей, спасли двух пострадавших - мужчину с 6-го этажа и женщину с 9-го, - а также обнаружили тело мужчины 1988 года рождения.

В Броварах обломки беспилотника разрушили частный жилой дом, в результате чего погибли супруги – муж 1966 года рождения и его жена 1965 года рождения. Пожар на площади 120 кв. м потушили около 04:14.

На утро в Киевской области зафиксировано повреждение одного многоквартирного дома (разрушено 11 квартир), восьми частных домов, трех автомобилей, магазина, хозяйственного сооружения и забора. Списки пострадавших уточняются, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, армия РФ атаковала Запорожье баллистикой.

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