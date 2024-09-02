Армия РФ совершила комбинированную атаку на Киев: обломками ракет повреждено здание учебного заведения, сгорели автомобили (фото)

2 сентября российские войска совершили комбинированную атаку по Киеву крылатыми и баллистическими ракетами. Из-за падения обломков в четырех районах столицы зафиксированы разрушения и пожары.

Силами ПВО над столицей было уничтожено более десяти крылатых ракет, десять баллистических ракет и ударный беспилотник.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко уточнил : в Святошинском районе зафиксировано падение обломков. Там, в частности, горели четыре автомобиля.

В Голосеевском и Соломенском районах, по данным КМВА, фиксировалось падение обломков.

"В Голосеевском районе частично разрушена котельная. Работают аварийно-спасательные службы", – написал позже Кличко.

В Святошинском районе разрушений получило двухэтажное нежилое сооружение – предварительно, складское помещение, там вспыхнул пожар. По состоянию на 7 часов утра спасатели тушили возгорание на площади 700 кв. м.

Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Киев. Источник: ГСЧС

астково повреждены стеклянные элементы входа на станцию метро "Святошин". Кроме того, произошло возгорание пункта приема вторсырья вблизи станции метро, пожар ликвидирован. Еще несколько МАФов возле станции метро "Святошин" повреждены.

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А в Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий.

"В Шевченковском районе чрезвычайники ликвидировали возгорание на площади 400 кв. м. Продолжается разбор конструкций", - уточнили в ГСЧС Киева.

О комбинированном ударе с применением крылатых и баллистических ракет заявили в КМВА.

"Крылатые ракеты, (потенциально Х-101) вероятнее всего, были выпущены около трех ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области РФ. На Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления. Одновременно с подлетом в столицу крылатых ракет враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/"Искандер-М". К этому всего еще добавился один ударный БПЛА", - сообщил Попко.

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 58 воздушных целей - 35 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА: - 16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей - рф.; -101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской обл. – рф.;- 4 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгоросской обл. –рф.;- 1 ракета неустановленного типа из Белгоросской обл. –рф.;- 23 ударных БпЛА "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска – рф.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы Воздушных Сил а также расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито: - 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23; - 13 крылатых ракет Х-101; - 20 ударных БПЛА "Shahed-131/136".

Кроме того, в результате активного противодействия Сил обороны Украины одна крылатая ракета Х-101 и три ударных БпЛА не достигли своих целей и были локационно потеряны.

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