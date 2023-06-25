Арта 43-й бригады уничтожила новейший российский ЗРК 'Птицелов', изготовленный всего месяц назад (видео)

Бойцы из 43-й бригады на фронте выследили расположение новейшего российского зенитно-ракетного комплекса "Птицелов" и разнесли его из артиллерии.

Видео уничтожения вражеской техники попало в сеть. Отмечается, что ликвидацией "Птицелова" занимались бойцы 43-й Отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясило.

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Видео дня

Отмечается, что расположение вражеского ЗРК выследили с помощью БПЛА Poseidon, передавшего артиллеристам точные координаты.

Арта 43-й бригады разнесла ЗРК немецкой самоходной артиллерийской установкой Panzerhaubitze 2000 года.

Справка: H10 Poseidon – это передовой разведывательный беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией Swarmly. Его основная функция – обеспечение наблюдения с большой высоты и предоставление важных данных артиллерийским подразделениям ВСУ.

По словам Александра Коваленко, военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление", H10 Poseidon принадлежит к высокотехнологичным беспилотникам в своем классе. Он оснащен двумя камерами, имеющими 40-кратный зум, что позволяет производить детальное наблюдение. Кроме того, этот летательный аппарат имеет низкую тепловую сигнатуру, что делает его почти невидимым для радаров и тепловизоров. Он также хорошо защищен от экстремальных условий и помех.

Даже под влиянием средств радиоэлектронной борьбы российских сил H10 Poseidon способен продолжать свой полет в заданном направлении и передавать важную видеоинформацию. Этот беспилотный летательный аппарат проявляет высокую устойчивость к электронным помехам, что дает ему преимущество в военных операциях по сравнению с другими дронами, которые могут быть уязвимы к таким воздействиям.

Напомним, бойцы 3-й штурмовой зачистили от россиян часть канала Северский Донец. Наши воины разбили 3-й батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады россиян.

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