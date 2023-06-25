Арта 43-ї бригади знищила новітній російський ЗРК 'Птіцелов', виготовлений лише місяць тому (відео)

Бійці з 43-ї бригади на фронті вистежили розташування новітнього російського зенітно-ракетного комплексу "Птіцелов" та рознесли його з артилерії.

Відео знищення ворожої техніки потрапило у мережу. Зазначається, що ліквідацією "Птіцелова" займалися бійці 43-ї Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила.

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Зазначається, що розташування ворожого ЗРК вистежили за допомогою БПЛА Poseidon, який передав артилеристам точні координати.

Арта 43-ї бригади рознесла ЗРК німецькою самохідної артилерійською установкою Panzerhaubitze 2000.

Довідково: H10 Poseidon - це передовий розвідувальний безпілотний літальний апарат, розроблений компанією Swarmly. Його основною функцією є забезпечення спостереження з великої висоти та надання важливих даних артилерійським підрозділам ЗСУ.

За словами Олександра Коваленка, військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір", H10 Poseidon належить до високотехнологічних безпілотників у своєму класі. Він оснащений двома камерами, які мають 40-кратний зум, що дозволяє здійснювати детальне спостереження. Крім того, цей літальний апарат має низьку теплову сигнатуру, що робить його майже невидимим для радарів і тепловізорів. Він також добре захищений від екстремальних умов та перешкод.

Навіть під впливом засобів радіоелектронної боротьби російських сил, H10 Poseidon здатний продовжувати свій політ в заданому напрямку та передавати важливу відеоінформацію. Цей безпілотний літальний апарат проявляє високу стійкість до електронних перешкод, що дає йому перевагу у воєнних операціях порівняно з іншими дронами, які можуть бути вразливі до таких впливів.

Нагадаємо, бійці 3-ї штурмової зачистили від росіян частину каналу Сіверський Донець. Наші воїни розбили 3-й батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади росіян.

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