Артиллеристы показали точное попадание в окоп окупантов: эффектное видео

Украинские военные продолжают защищать украинскую землю от окупантов и эффектно уничтожать врага. Так, 8-й отдельный горно-штурмовой батальон показал снайперское попадание в окоп россиян.

Видео опубликовали в Telegram-канале 8 ОГШБ – подразделения в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Артиллерия работала совместно с аэроразведкой.

Читайте также: Военные 93-й бригады успешно отработали из миномета по "вагнеровцам" в Бахмуте

Благодаря слаженной работе была уничтожена живая сила врага, которые уже даже окопались. Вероятно, такого "подарок" от ВСУ россияне не ожидали.

Видео дня

Напомним, что спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Сонцепек". Для этого бойцы Центра спецопераций "А" использовали FPV-дрон.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!